Британия и ЕС близки к проекту соглашения по Brexit, - Bloomberg

Выход Великобритании из ЕС может произойти уже на этой неделе.

Великобритания и Европейский союз близки к созданию проекта соглашения по Brexit. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в ЕС.

По словам источников, есть явные признаки того, что юридический текст соглашения близок у своей готовности. Однако любая сделка будет зависеть от того, получит ли премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержку от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

Ранее сегодня координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил журналистам, что считает возможным достижение соглашения между Брюсселем и Лондоном о выходе Великобритании из ЕС в течение этой недели.

Накануне стало известно, что лидеры ЕС сообщили премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что вероятности заключить сделку по Brexit до саммита лидеров ЕС нет.

Напомним, 18 сентября Европарламент согласовал отсрочку Brexit.

2 октября Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь призвал к выходу его страны из состава Европейского Союза и презентовал план новой сделки по Brexit. Он также заявлял, что не хочет покидать ЕС без соглашения. Несмотря на это, Европарламент не поддержал новый план Джонсона.

Вчера, 14 октября Королева Великобритании Елизавета II подтвердила намерения правительства страны обеспечить выход страны из состава Евросоюза 31 октября.