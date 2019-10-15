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Латвия конфисковала $30 млн окружения Януковича

Возвращение денег в Украину будет решаться на уровне правительств.

Латвия конфисковала $30 млн окружения Януковича
Фото: Макс Левин

Латвийский суд конфисковал 30 млн долларов, связанных с украинскими бывшими чиновниками.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации", - говорится в сообщении.

Деньги были арестованы в начале 2015 года в рамках запроса Генеральной прокуратуры. Вопрос их возвращения должен решаться на межправительственном уровне.

Напомним, осенью 2014 года генеральный прокурор Украины Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы 49,3 млн долларов США, а у бывшего нардепа Юрия Иванюшенко - 32 млн долларов и 72 млн швейцарских франков.

А в 2016 году стало известно, что Латвия взыскала в свой госбюджет 50 млн евро, которые принадлежали бывшим украинским чиновникам и были арестованы в рамках борьбы с отмыванием грязных денег.

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