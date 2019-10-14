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Елизавета II подтвердила намерение Великобритании выйти из ЕС 31 октября

Лондон надеется на "свободную торговлю и дружеское сотрудничество" с ЕС.

Елизавета II подтвердила намерение Великобритании выйти из ЕС 31 октября
Фото: EPA/UPG

Королева Великобритании Елизавета II подтвердила намерения правительства страны обеспечить выход страны из состава Евросоюза 31 октября.

Об этом она заявила во время тронного выступления перед британским парламентом в понедельник, 14 октября, передает DW.

По словам Елизаветы II, правительство во главе с Борисом Джонсоном намерено работать над новыми партнерскими отношениями с ЕС, основанными на "свободной торговле и дружественном сотрудничестве". Она также добавила, что правительство хочет, чтобы Великобритания "играла ведущую роль в глобальных делах" и стала "чемпионом мировой свободной торговли".

Британский кабинет министров будет работать с ЕС в области сельского хозяйства, рыбалки и торговли, чтобы "воспользоваться возможностями, которые появляются благодаря выходу из ЕС", отметила Елизавета II. Кроме того, правительство, по ее словам, должно представить законопроект, который ограничивает свободу передвижения граждан ЕС после Brexit.

Как отмечается, королева Елизавета II прибыла в палату лордов, где выступила с речью, в сопровождении своего сына принца Чарльза.

В свою очередь, британский премьер Борис Джонсон подтвердил намерение вывести Великобританию из ЕС 31 октября, независимо будет ли достигнуто соответствующее соглашение между Лондоном и Брюсселем.

Как сообщалось, 3 октября Европарламент отверг предложение Великобритании о Brexit, заявив, что "новые предложения Джонсона отступили от предыдущего соглашения на два шага назад".

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