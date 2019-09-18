Европарламент согласовал отсрочку "Брексита"

Европейский парламент сегодня поддержал документ об "упорядоченном Brexit", согласно которому Великобритания сможет отстрочить свой выход из Европейского союза. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Документ основан на предложенном ранее Соглашении о выходе. Депутаты Европарламента поддержали его 544 голосами "за", 126 проголосовали "против" и 38 воздержались.

"ЕС открыт для возможного продления периода переговоров по статье 50 Лиссабонского договора, если этого потребует Великобритания, при условии, что это оправдано и имеет конкретную цель, например, избегание выхода без сделки, проведение всеобщих выборов или референдума. Они также добавляют, что продление не должно влиять на работу и функционирование институтов ЕС", - сказано в сообщении.

Члены Европарламента отмечают, что Великобритания должна будет взять на себя "полную ответственность за выход из ЕС без сделки и серьезные последствия, которые это повлечет".

В Европарламенте также подчеркнули, что сценарий выхода из ЕС "без сделки" не лишит Великобританию обязательств по финансовым расчетам и защите прав граждан, которые являются необходимыми предварительными условиями для одобрения парламентом любых будущих отношений между ЕС и Великобританией.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона предоставить действенные предложения по Brexit. Он отметил, что встречи вокруг ситуации с Brexit будут проводиться ежедневно.