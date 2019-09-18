В Испании пройдут четвертые выборы за четыре года

10 ноября в Испании пройдут внеочередные парламентские выборы. Они станут уже четвертыми за последние четыр года, пишет Politico.

Предыдущие выборы состоялись в апреле 2019 года, победу на них одержала Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE), которую возглавляет и.о. премьер-министра Педро Санчес. Но за прошедшее время она так и не смогла собрать большинство для формирования правительства.

"Страна вынуждена провести перевыборы. Я перепробовал все, что мог", - сказал Санчес журналистам вечером во вторник после встречи с королем Филиппом VI.

Политик заявил, что ситуация зашла в тупик по вине других партий, и в частности, лидера крайне левой партии Podemos Пабло Иглесиасу. По его словам, Иглесиас - единственный левый политик в Европе, которые "четыре раза" отказался от возможности создать прогрессивное правительства.

В связи с этим Санчас призвал избирателей еще раз прийти на участки и обеспечить Социалистической партии более убедительную победу на следующих выборах.

Напомним, PSOE по итогам апрельских выборов получила 123 кресла в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Этого недостаточно для абсолютного большинства. Второе место заняла Народная партия (PP) она получил 66 мандатов. Третьей стала "Граждане" (Ciudadanos), четвертой - партия "Мы можем" (Podemos). Также впервые со времен диктатора Франсиско Франко (правил в 1939-1975 годах) в испанский парламент попали крайне правые из партии Vox, занявшей пятое место.

Перед этим выборы проходили в июне 2016 года и в декабре 2015 года, тогда победителем была Народная партия.