При взрыве во время выступления президента Афганистана погибли более 20 граждан

В афганском Чарикаре (провинция Парван) произошел взрыв во время предвыборного митинга президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом сообщает агентство Reuters.

В результате взрыва погибли 24 человек, ранены не менее 31 граждан. Согласно сообщению, в толпе было много женщин и детей. На месте взрыва работают спасатели и медики, число жертв может возрасти.

Сам президент в результате взрыва не пострадал.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане произошло несколько нападений, в результате которых погибли, по меньшей мере, 7 человек. Нападения произошли в провинциях Фарах, Газни, а также Логар. Кроме того, были подорваны опоры линий электроснабжения главного энергетического предприятия DABS, из-за чего треть страны осталась без электричества.