​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
ГлавнаяМир

При взрыве во время выступления президента Афганистана погибли более 20 граждан

Президент не пострадал.

При взрыве во время выступления президента Афганистана погибли более 20 граждан
Фото: EPA/UPG

В афганском Чарикаре (провинция Парван) произошел взрыв во время предвыборного митинга президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом сообщает агентство Reuters.

В результате взрыва погибли 24 человек, ранены не менее 31 граждан. Согласно сообщению, в толпе было много женщин и детей. На месте взрыва работают спасатели и медики, число жертв может возрасти.

Сам президент в результате взрыва не пострадал.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане произошло несколько нападений, в результате которых погибли, по меньшей мере, 7 человек. Нападения произошли в провинциях Фарах, Газни, а также Логар. Кроме того, были подорваны опоры линий электроснабжения главного энергетического предприятия DABS, из-за чего треть страны осталась без электричества.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также