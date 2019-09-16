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Нефтеперерабатывающие заводы атаковали дроны иранского производства, - Эр-Рияд

Ответственность за атаки 14 сентября взяли взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена.

Нефтеперерабатывающие заводы атаковали дроны иранского производства, - Эр-Рияд
Пожар на нефтяном заводе компании Saudi Aramco
Фото: Saudi Aramco

Беспилотники, которые 14 сентября обстреляли два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии, были произведены в Иране.

Об этом заявил представитель международной военной коалиции под руководством Эр-Рияда, передает DW.

Данные расследования указывают на то, что "оружие, которое использовали во время обеих нападений, было произведено в Иране", цитирует информагентство AFP. Сейчас, по словам спикера, следователи пытаются узнать, откуда прибыли дроны, которые нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам. Согласно предварительным данным расследования, беспилотники прилетели не из Йемена.

Между тем американские медиа распространили спутниковые снимки со ссылкой на неназванных представителей властей США. Снимки указывают на то, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии не могли быть осуществлены с территории Йемена, сообщает dpa.

Напомним, 14 сентября около 10 беспилотников атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод, а также нефтяное месторождение, принадлежащие компании Saudi Aramco, что привело к пожарам. В результате Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти. В понедельник цена на нефть марки Brent подскочила на 19% и составила $71,95 за баррель.

США обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные мощности, Иран обвинения отрицает. Ответственность за атаку, совершенную с помощью беспилотников, взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

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