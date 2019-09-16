​Цены на нефть достигли максимума за четыре месяца после атак в Саудовской Аравии

В понедельник цена на нефть марки Brent подскочила на 19% и составила $71,95 за баррель.

Цены на нефть достигли максимума за четыре месяца после субботних нападений на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что эти атаки с помощью дронов вывели из строя мощности, осуществляющие более 5% мировых поставок нефти.

В начале торгов в понедельник цена на нефть марки Brent подскочила на 19% и составила $71,95 за баррель. Цена барреля нефти марки West Texas Intermediate поднялась на 15%, до $63,34.

Цены немного снизились после того, как президент США Дональд Трамп объявил о том, что воспользуется американским нефтяным резервом, чтобы восполнить нехватку нефти на рынке. Так цена марки Brent после этого опустилась до $68,06 за баррель, таким образом общий подъем составил 13%. Американские фьючерсы West Texas поднялись на 11%, до $61,10.

Напомним, 15 сентября саудовская компания Saudi Aramco временно сократила ежесуточную добычу нефти на 5,7 млн баррелей из-за атаки беспилотников на ее объекты в городах Абкаик и Хурайс.