Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Северную Корею

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал президенту США Дональду Трампу письмо, в котором пригласил его посетить КНДР.

Об этом передает телеканал Al Jazeera.

"Во втором письме, которое было передано Трампу в третью неделю августа, Ким рассказал о своей готовности встретиться с Трампом на еще одном саммите", - рассказал источник.

Это был второе письмо Ким Чен Ына Трампу на фоне приостановки переговоров о денуклеаризации.

Последний раз лидеры двух стран встречались в демилитаризованной зоне между двумя Кореями в июне. Они согласились возобновить переговоры, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале 2018 года.

С июня прошлого года Трамп и Ын встречались трижды, чтобы обсудить пути урегулирования кризиса в связи с ракетно-ядерными программами КНДР. Однако, существенного прогресса достичь им не удалось.

Напомним, 10 августа Трамп написал в своем Twittwe о том, что Ким чен Ын извинился перед ним за испытания ракет малой дальности. Ранее он также приглашал лидера КНДР посетить Вашингтон.