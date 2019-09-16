Россия и Беларусь намерены объединить экономику, - СМИ

Россия и Беларусь договорились о едином Налоговом кодексе и Гражданском кодексе в формате Союзного государства. Об этом сообщило российское издание «Коммерсант».

Программа экономической интеграции России и Беларуси, была подписана сторонами в начале сентября, однако ранее публично не раскрывалась. Эта программа и предполагает частичное объединение двух экономических систем РФ и Беларуси с января 2021 года.

Речь идёт о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учёте собственности и сходных соцгарантиях, почти объединённом банковском надзоре, однако с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

«Самое важное, что предполагается объединять - это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс», - подчеркивает издание.

Несмотря на то, что документ не содержит конкретных договоренностей о едином бюджете и валюте, страны собираются частично объединить платёжные системы. Государства также намерены ввести единый доступ к госзакупкам, единую систему учета собственности.

Напомним, в июле Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал изменения Трудового кодекса, которые предусматривают контрактную систему найма, практически неограниченные возможности для увольнения сотрудников.

Теперь работник в стране лишен права уволиться по собственному желанию. Кроме того, нанимателю позволено временно переводить его на другую работу на срок до шести месяцев к другому нанимателю.