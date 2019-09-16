Богдан: у Нидерландов тесные отношения с Россией, у них есть на что менять Цемаха

"Простите, а кого мы должны защищать? Интересы Нидерландов?"

Глава Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал решение обменять боевика "ДНР" Владимира Цемаха в Росссию вопреки просьбе Нидерландов, напомнив, что Нидерланды неоднократно принимали решения, которые не соответствовали интересам Украины.

"Нидерланды - один из основных бенефициаров строительства "Северного потока - 2", Нидерланды объявляли референдум о подписании с нами Соглашения об ассоциации, Нидерланды одни из основных лоббистов идеи возвращения России в ПАСЕ", - сказал Богдан в интервью "Би-би-си".

По его мнению, Нидерланды могут воспользоваться своими связями с Россией, чтобы получить Цемаха.

"Когда мы встречаемся с европейскими политиками, они говорят, что защищают интересы своего населения, своей страны, своего будущего. Простите, а кого мы должны защищать? Интересы Нидерландов? В них бизнес с Россией. У них очень тесные отношения, совместные какие-то политические взгляды, у них есть, на что менять на Цемах", - добавил он.

Напомним, Цемах был командиром роты наемников в 2014 году в Снежном. В конце июня 2019 года украинские разведчики достали боевика из Снежного. В ходе операции получил тяжелые травмы военный Александр Колодяжный, он умер 11 июля.

В сентябре 2019 года Цемаха отпустили в Россию в рамках обмена 35 на 35.