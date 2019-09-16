В Варшаве началось совещание ОБСЕ по соблюдению свобод человека

В Варшаве стартовало ежегодное совещание ОБСЕ по выполнение обязательств государств-участников в сфере соблюдения прав и свобод человека, которое будет длиться до 27 сентября. Об этом сообщает «Укринформ».

Украинскую делегацию, которая также принимает участие в совещании, возглавил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

В мероприятии участвуют представители стран-участниц ОБСЕ, офиса и органов этой организации, а также общественные организации стран-участниц.

В рамках совещания ОБСЕ запланированы панельные дискуссии на тему проблематики основных свобод человека, верховенства права, толерантности, борьбы с расизмом и ксенофобией, вопросы миграции и безопасности.

Напомним, на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии министр иностранных дел Словакии, председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак отметил, что "формула Штайнмайера" является хорошей основой для выполнения Минских соглашений. Кроме того, он подчеркнул, что нобходимо сохранять международное единство в поддержку Украины, которая является жертвой агрессии.