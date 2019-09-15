Польский институт нацпамяти остался недоволен заявлением Зеленского по мораторию на поисковые работы

"Это было не то, чего мы ожидали".

Вице-президент Института национальной памяти Польши Кшиштоф Швагжик заявил, что Украина должна снять мораторий на проведение поисковых работ польскими историками без каких-либо условий.

По его мнению, только в этом случае польско-украинский диалог будет иметь шанс на полный успех, пишет "Польское радио".

"Мы ожидаем, что этот запрет будет отменен, и мы сможем начать работу, поскольку подобные работы сейчас беспрепятственно может проводить в Польше украинская сторона", - отметил Швагжик.

Вице-президент Института национальной памяти Польши в беседе с агентством РАР подчеркнул, что смена президента Украины дала надежду на изменения в украинской политике по вопросу поисковых работ. При этом, добавил Швагжик, визит нового президента Украины сам по себе еще не принес прорыва, поскольку Зеленский не объявил об отмене моратория, а только сообщил о том, что это произойдет в будущем.

"Необходимо сказать больше: не только не была сделана такая декларация, но и заявление президента также говорило о том, что это, в основном, компетенция украинского правительства, которое формируется, и это должно сочетаться с упорядочением украинских мест памяти в Польше. Это было не то, чего мы ожидали. По крайней мере те, кто рассчитывал на разблокирование возможности проводить работу в Украине", - сказал Швагжик.

Он добавил, что связывать запрет, который украинская сторона ввела в одностороннем виде, с вопросом упорядочения украинских мест памяти, Институт национальной памяти Польши считает нецелесообразным.

"Диалог возможен, когда запрет будет отменен, и нельзя этого сочетать с любыми условиями", - добавил Швагжик.

Напомним, в 2017 году Институт национальной памяти Украины инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше, в том числе демонтажем украинского памятника в с.Грушовичи под Пшемыслем.

В декабре 2017 года президент Петр Порошенко проводил переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой по этому поводу. На ней была достигнута договоренность о необходимости снять мораторий на эксгумацию поляков, но этого так и не было сделано.

В конце августа 2019 года президент Владимир Зеленский после переговоров с Дудой сказал, что Украина готова снять мораторий и предложил построить на границе с Польшей мемориал примирения. Также он заявил, что Польша должна привести в порядок украинские памятники.