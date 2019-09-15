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Ветированный Зеленским Избирательный кодекс будет пересматриваться, - Корниенко

Президент ветировал его из-за «положений, противоречащих Конституции».

Ветированный Зеленским Избирательный кодекс будет пересматриваться, - Корниенко
Фото: Макс Левин

Принятый Верховной Радой и ветированный президентом Владимиром Зеленским Избирательный кодекс ( который предусматривает открытые списки и отмену мажоритарки) будет пересматриваться. Об этом в интервью LB.ua заявил одни из лидеров «Слуги народа», народный депутат Александр Корниенко.

«У меня много вопросов к этой процедуре. Не думаю, что мы будем радикально эту систему менять. Но ее точно нужно упрощать, чтобы она стала более понятной», - отметил Корниенко.

«Положения, которые не будут соответствовать внесенным в Конституцию изменениям, будем пересматривать», - добавил также он.

Напомним, Избирательный кодекс был принят предыдущим составом Верховной Рады в июле 2019 года. Действующий президент ветировал его из-за «положений, противоречащих Конституции».

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