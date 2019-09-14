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Волкер: санкции с России будут сняты только после выполнения Минских соглашений

США продолжают поддерживать Украину "для установления мира на ее территории".

Волкер: санкции с России будут сняты только после выполнения Минских соглашений
Фото: Анна Стешенко

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заверил, что санкции с России будут сняты только после выполнения Минских соглашений.

Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции YES в Киеве, передает корреспондент LB.ua.

"Если Россия выполнит Минские соглашения, мы рассмотрим вопрос о снятии санкций. Но не до этого", - сказал сецпредставитель Госдепа.

Волкер заверил, что США продолжают поддерживать Украину "для установления мира на ее территории".

Специальный представитель прокомментировал возможность изменения "нормандского формата".

"Проблема не формате. Мы поддерживаем Нормандский формат. И проблема не в формате, а в том, что говорит Россия, садясь за стол переговоров", - добавил он.

Ранее Волкер заявил, что Россия не выполняет Минские соглашения. Он подчеркнул, что только Украина в одностороннем порядке демонстрирует желание прекратить войну.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, Специальный корреспондент
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