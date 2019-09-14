Вопрос не в "формате", а в позиции России, - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о подготовке встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Об этом Волкер заявил на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.

"Мы последние пару недель пытаемся назначить встречу. Надеюсь, в скором времени это удастся", - цитирует спецпредставителя США Интерфакс-Украина.

Волкер уточнил, что в случае необходимости США могли бы также стать частью переговорного процесса, расширив "нормандский формат".

"Вопрос на самом деле не в формате. Мы поддерживаем "нормандский формат". Мы напрямую и часто общаемся с Францией, Германией, Украиной и у нас также есть канал двусторонней связи с Россией. Проблема в позиции России, которую они высказывают на таких встречах", - пояснил дипломат.

Напомним, 3 сентября советники лидеров "нормандской четверки" провели восьмичасовые переговоры в Берлине. 9 сентября Франция предложила провести встречу "нормандской четверки" в ближайшие дни в Париже.

10 сентября президент США Дональд Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам о мире в Украине, если это будет нужно их участникам.