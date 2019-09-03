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Советники лидеров "нормандской четверки" провели восьмичасовые переговоры в Берлине

Договорились довести до конца разведение сил в Станице Луганской.

Советники лидеров "нормандской четверки" провели восьмичасовые переговоры в Берлине
Фото: Макс Левин

В ночь на 3 сентября в Берлине состоялась восьмичасовая встреча политических советников лидеров "нормандской четверки".

Украину на встрече представлял министр иностранных дел Вадим Пристайко, пишет "Укринформ". Он рассказал, что на встрече речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к саммиту лидеров "четверки".

"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут имплементированы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", - сказал Пристайко, отметив, что детали, по договоренности всех четырех сторон, он раскрыть не может.

В то же время он конкретизировал, что для саммита необходим прогресс в Станице Луганской. "Мы собираемся довести до завершения этот процесс разведения", - сказал Пристайко.

При этом, по утверждению Пристайко, ни на какие неприемлемые компромиссы Киев идти не собирается, а все договоренности будут представлены общественности.

"Никаких болезненных компромиссов о которых мы бы не договаривались ранее, не было сделано. То, что нам придется делать определенные болезненные компромиссы - это решения, начиная с 2014 года", - сказал Пристайко.

Глава МИД отметил, что если бы у Украины была возможность решить этот вопрос силой с самого начала, все было бы уже завершено, и "мы бы сейчас не были на этом этапе". Украина как государство ответственное, все еще выполняет эти решения, которые были достигнуть лидерами в 2014 году.

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