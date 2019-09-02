Абромавичус пообещал конкурс на главу "Укроборонпрома" до конца года

Конкурс по отбору генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" будет объявлен до конца этого года.

Об этом заявил генеральный директор концерна Айварас Абромавичус, который сегодня официально приступил к выполнению своих обязанностей, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"И президент, и я, и все члены Наблюдательного совета концерна остаемся сторонниками конкурсного отбора генерального директора. Конкурс будет объявлен до конца года", - заявил Абромавичус.

По его словам, сразу после инаугурации президент Владимир Зеленский обратился ко нему с просьбой возглавить наблюдательный совет концерна "Укроборонпрома" и начать глубинную трансформацию компании. За три неполных месяца работы Абромавичуса на этой должности Наблюдательный совет успел сформировать номинационную комиссию с участием международных консультантов, провести десятки собеседований и отобрать нескольких претендентов на должность генерального директора.

"Впервые в истории директор "Укроборонпрома" должен был быть избран на конкурсной основе, а не путем политических договоренностей. Но пока шла процедура спецпроверки кандидатов, в Концерне начали происходить вещи, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности", - объяснил новоизбранный генеральный директор.

В частности, без согласования с Наблюдательным советом переписывались уставы предприятий-участников концерна, в СМИ начали появляться утечки секретных контрактов, к которым не имели доступа даже члены Наблюдательного совета, а на самих предприятиях бывшим руководством была создана атмосфера нездоровой конкуренции.

Напомним, 30 августа президент Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром". В тот же день Зеленский уволил с должности гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина,а также прекратил полномочия Абромавичуса как члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".