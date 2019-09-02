Апелляцию по Грымчаку отложили

Апелляционный суд Черниговской области отложил рассмотрение апелляционной жалобы на арест заместителя министра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака. Об этом LB.ua сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.

Апелляция назначена на 6 сентября, поскольку Грымчака не доставили в суд.

Кроме этого, сегодня состоялось заседание суда по обжалованию ареста другого фигуранта этого же дела - Игоря Овдиенко. Суд оставил в силе решение первой инстанции об избрании ему меры пресечения в виде ареста на два месяца.

С полным текстом решения адвокаты ознакомится пока не смогли.

Напомним, Юрий Грымчак и его давний товарищ Игорь Овдиенко были задержаны вечером 14 августа.

15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах). По данным следствия, эти лица путем обмана завладели крупной суммой денег. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в размере $480 тыс.

16 августа Деснянский суд постановил взять Грымчака под стражу с залогом 6 млн гривен, но сделать этого не смогли - в постановлении был указан Юрий Михайлович, тогда как Грымчак - Николаевич. Для исправления ошибки на следующий день пришлось проводить отдельное заседание. 17 августа Грымчака поместили в Черниговское СИЗО.

Игоря Овдиенко суд взял под стражу сроком на два месяца с возможностью внесения залога в 4 млн гривен.