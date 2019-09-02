Парламент должен учесть позицию Венецианской комиссии при отмене неприкосновенности, - Евросолидарность

"Европейская Солидарность", как и другие политические силы парламентского меньшинства, очень четко подчеркивает необходимость учета позиции Венецианской комиссии и заключений Конституционного суда Украины при голосовании за снятие депутатской неприкосновенности. Об этом сегодня по итогам согласительного совета заявила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

"В ходе обсуждения важного законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности, кроме одной политической силы - партии большинства, все остальные политические силы очень четко отметили, что вопрос снятия депутатской неприкосновенности стоит на повестке дня и все должны его поддержать. Но Верховная Рада Украины должна действовать безупречно. Не выдумывать украинский велосипед или самокат, а ехать на поезде, который приведет нас к Европейскому Союзу", - особо подчеркнула Геращенко.

По ее словам, в обсуждении также подчеркивалась важность заключений Конституционного суда Украины, а так же выводов Венецианской комиссии, которые полностью подтверждают решения КС.

"Для того, чтобы не было никаких оснований для Конституционного суда отменить наше с вами первое голосование, важно, чтобы мы с вами учли эти заключения", - обратилась депутат к участникам согласительного совета.

Геращенко также сообщила, что фракция "Евросолидарности" подготовила соответствующий проект закона для того, чтобы проголосовать данное решение без процедурных нарушений.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков сегодня заявил, что Рада намерена окончательно снять депутатскую неприкосновенность уже на пленарном заседании 3 сентября.