В Афганистане полицейские расстреляли 11 своих сослуживцев

Нападавшие были приняты на службу недавно и могут быть талибскими боевиками.

На юге Афганистана двое сотрудников полиции расстреляли 11 сослуживцев. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на управление полиции провинции.

Инцидент произошел вечером, 13 сентября, в полицейском участке в уезде Шах-Вали-Кот провинции Кандагар, который называется "Дамани".

Как сообщил представитель полиции, расследование продолжается, подробности произошедшего будут сообщены позже.

Между тем, источник в службе безопасности провинции рассказал, что двое полицейских, открывших огонь по своим сослуживцам, были приняты на службу недавно и являются талибскими боевиками.

По его данным, инцидент произошел накануне вечером в 21:50, нападавшие бежали, захватив с собой оружие и транспортные средства.

Напомним, ранее "Талибан" пригрозил США "большими потерями" из-за отказа от переговоров.