Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский (видео)
Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский (видео)
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Коломойский хочет долю в Приватбанке
Коломойский хочет долю в Приватбанке
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
В работе Приватбанка произошел масштабный сбой
В работе Приватбанка произошел масштабный сбой
Первый бунт на корабле «слуг»
Первый бунт на корабле «слуг»
"Слуга народа" намерена провести местные выборы в апреле 2020, - источник
"Слуга народа" намерена провести местные выборы в апреле 2020, - источник
Зеленский сыграл в пародии "Квартала 95" на форуме YES
Зеленский сыграл в пародии "Квартала 95" на форуме YES
ГлавнаяМир

В Афганистане полицейские расстреляли 11 своих сослуживцев

Нападавшие были приняты на службу недавно и могут быть талибскими боевиками.

В Афганистане полицейские расстреляли 11 своих сослуживцев
Фото: EPA/UPG

На юге Афганистана двое сотрудников полиции расстреляли 11 сослуживцев. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на управление полиции провинции.

Инцидент произошел вечером, 13 сентября, в полицейском участке в уезде Шах-Вали-Кот провинции Кандагар, который называется "Дамани".

Как сообщил представитель полиции, расследование продолжается, подробности произошедшего будут сообщены позже.

Между тем, источник в службе безопасности провинции рассказал, что двое полицейских, открывших огонь по своим сослуживцам, были приняты на службу недавно и являются талибскими боевиками.

По его данным, инцидент произошел накануне вечером в 21:50, нападавшие бежали, захватив с собой оружие и транспортные средства.

Напомним, ранее "Талибан" пригрозил США "большими потерями" из-за отказа от переговоров.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также