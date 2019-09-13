Фото: EPA/UPG

Работники парижского метро и другого общественного транспорта не вышли на работу в пятницу в знак протеста против пенсионной реформы президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Фото: lefigero.fr

В связи с забастовкой закрыты 16 линий столичного метро, нарушена работа двух из трех пригородных железнодорожных линий, а также движение автобусов и трамваев. По данным управления общественного транспорта Парижа, вечером будут работать только две линии метро, где поезда движутся без машинистов.

В результате акции протеста в районе Парижа образовались пробки длиной до 200 км в утренний час пик.

Фото: EPA/UPG

Сообщается, что это самая массовая акция протеста транспортников с 2007 года.

Демонстранты назвали акцию протеста "предупреждающим выстрелом". Ожидается, что в понедельник акцюи протеста проведут сотрудники сферы здравоохранения, а затем авиаперевозчики и юристы.

Напомним, правительство Франции предложило введение единой пенсионной системы, предполагающей отказ от распределения пенсий в соответствии с профессиональной деятельностью. Ожидается, что голосование по реформе состоится в начале следующего года.