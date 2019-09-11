Почему Трамп уволил своего советника Болтона?

И если наверняка нельзя сказать, кто именно из администрации Трампа был инициатором сливов о замораживании финпомощи Украине и экстрадированном агенте, то афганский демарш президента США мог точно повлиять на судьбу Болтона.

В-третьих, опять же 9 сентября Трамп проинформировал СМИ о принятом им решении: прекратить мирные переговоры с лидерами террористической организации «Талибан» .

«Я предложил уйти в отставку вчера вечером [9 сентября], и президент Трамп сказал: «Давай обсудим это завтра» , – написал Болтон в Twitter.

Во-вторых, кто-то из приближенных к Трампу лиц слил информацию телеканалу CNN об эвакуации агента ЦРУ, который долгое время работал в Кремле и смог передать американской стороне данные о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Эти сведения были преданы огласке 9 сентября – ровно в тот день, когда, как сам Болтон заявляет, советник Трампа попросил об отставке.

Во-первых, произошла утечка информации журналистам издания Politico; она была связанна с решением Трампа временно заморозить финансовую помощь Украине на оборонные нужды. Болтон тогда прилетал в Киев и пытался договориться с администрацией Владимира Зеленского о приостановлении продажи китайской стороне украинского предприятия «Мотор Січ». СБУ оповестила общественность о досудебном расследовании относительно руководства завода, однако китайцы пока отказ не получили. Зато три комитета Палаты представителей США начали расследование против главы Белого дома, выдвинув подозрение в превышении тем своих полномочий.

Увольнение советника по вопросам национальной безопасности США Джона Болтона совпало с тремя на первый взгляд мало связанными между собой событиями.

Болтон не выдержал конкуренции

«Переговорам конец» , – об этом репортерам сообщил Трамп после срыва секретной встречи с руководством «Талибана» . По словам главы Белого дома, он отменил переговоры в связи с терактом в столице Афганистана, Кабуле, во время которого погибли гражданские лица и военные, среди которых был военнослужащий вооруженных сил США.

Фото: EPA/UPG

«Если они не могут соблюсти перемирие на время этих важнейших переговоров, то, наверное, они не способны и заключить осмысленное соглашение» , – отметил лидер Соединенных Штатов.

В Белом доме есть две группы влияния – условные «голуби» , которых представляет Госсекретарь Майкл Помпео, и «ястребы» во главе с ушедшим советником по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Болтон полагал, что Трамп может выполнить свое предвыборное обещание и вывести американский военный контингент из Афганистана, не подписывая мирное соглашение с «Талибаном». Взамен Помпео настаивал на подписании договора с боевиками, который бы регламентировал полное прекращение огня, отказ талибов координировать свои действия с террористической группировкой «Аль-Каида» и постепенном выводе военнослужащих США из центральноазиатской страны.

Конфликт между двумя лагерями дошел до полного абсурда. Сотрудники Госдепартамента утаивали информацию от подчиненных Болтона. Как ранее сообщало американское издание The Washington Post, в августе советника не пригласили на совещание в Белом доме с участием министра обороны Марка Эспера, Помпео и директора ЦРУ Джины Хаспел. Совещание было посвящено переговорам с талибами. Болтона не единожды забывали внести в список участников подобных встреч. Доходило до открытых перебранок между Помпео и Болтоном.

Фото: hvylya.net Справа-налево: Президент США Дональд Трамп, государственный секретарь США Майк Помпео и советник по нацбезопасности Джон Болтон

Причин, как указывают американские журналисты, по которым Болтона не допускали к совещаниям, было несколько: во-первых, переживали, что он может сорвать мирные переговоры с террористами, во-вторых, боялись утечек со стороны его команды. Даже спецпредставитель Соединенных Штатов в Афганистане Залмай Халилзад отказался показывать Болтону черновик соглашения с «Талибаном» .

В итоге Трамп принял решение приостановить мирные переговоры с талибами. И пускай президент США говорит, что это была его идея (прервать диалог), победу в этой условно дворцовой войне одержал оставшийся на своей должности Помпео. Болтон же был уволен.

Почему это соглашение так важно?

Идея Болтона о полном выводе американского военного контингента была довольно рискованной. Она могла пошатнуть влияния США в Афганистане и передать их главным конкурентам, России и Китаю, дополнительные рычаги воздействия на регион в целом.

Согласно документу, который отказался подписывать Трамп, американцы должны были вывести значительную часть своего контингента, сократив его численность с 14 до 8-9 тысяч военнослужащих. Как рекомендовал Болтон, это должна была быть односторонняя акция, без участия талибов.

Фото: EPA/UPG Морпехи армии США на боевой позиции во время пребывания контингента с миссией в провинции Каписа, Афганистан.

Понятно, что администрация Белого дома не вывела бы сразу контингент. Был бы переходной период. Однако на практике это бы означало начало полноценной гражданской войны в Афганистане.

Для «Талибана» главное, чтобы США оставили их один на один с афганскими силами безопасности. Силы НАТО ничего поделать не смогут. Ударная мощь в Афганистане – американские солдаты. Если контингент армии США покинет страну, террористы моментально откроют охоту на 300 тысяч афганских силовиков и членов их семей.

Именно поэтому за несколько дней до несостоявшихся переговоров Трампа и талибов пресс-секретарь президента Афганистана Седик Седикки заявил: «Афганское правительство поддерживает любое продвижение в мирном процессе, которое ведет к прочному миру. Однако главное беспокойство афганского правительства относительно соглашения с «Талибаном» заключается в том, как предотвратить риски» .

История показала, что джихадисты, которые пытаются играть в политику, всегда проигрывают; побеждают только те, которые захватывают и удерживают власть силой. Талибы так и поступят в случае американского отступления. Более того, их усиление приведет к ухудшению ситуации в ряде стран: от Казахстана и Таджикистана до Пакистана и Ирана.

Фото: EPA/UPG Джон Болтон

Понимал ли это Джон Болтон? Непонятно. Известно лишь, что от поспешного вывода американских войск точно выиграла бы одна страна – Россия.

Кремль, талибы и ИГИЛ

После срыва переговоров Трампа с талибами МИД РФ сразу выступил с заявлением, указав, что решение президента США приостановить переговоры с «Талибаном» может привести к эскалации боевых действий в Афганистане. На самом деле российские дипломаты лукавят, так как Кремль сам прилагает немалые усилия для усугубления ситуации.

Какая главная цель России в этой стране? Выкинуть войска НАТО оттуда, создать новый режим в Афганистане при посредничестве талибов, усилить влияние на эту и другие региональные державы. Контролируемые, пускай и частично, террористы могут успешно проводить атаки в странах, с руководством которых Москва может не договориться – в Казахстане, Пакистане, Иране и т.д.

Фото: EPA/UPG Советник по национальной безопасности США Джон Болтон и министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи делегаций в Москве, Россия, 23 октября 2018.

Более того, те же террористы могут помогать блокировать РФ нефтяные и газопроводы, осуществлять поставки наркотических веществ, оружия и других нелегальных товаров в разные уголки мира.

В 2017 году британская газета The Times сообщила, что Россия поставляет боевикам «Талибан» бесплатное топливо. Схема предельно проста: сначала танкеры с нефтью следуют из РФ в Афганистан через Узбекистан, затем товар получают подставные афганские фирмы, оформленные на террористов, в результате вырученные средства передаются главарям. По данным издания, талибы зарабатывают до $2,5 млн в месяц на этих операциях.

В 2018 году генерал вооруженных сил США Джон Николсон-младший заявил: представители Минобороны РФ завозят в Таджикистан вооружения в ходе подготовки к учениям в рамках « Организации Договора о коллективной безопасности» (ОДКБ) , после окончания которых всё остается на месте. Далее этот груз переправляется талибам в Афганистан. Как известно, российским властям разрешено дислоцироваться в Таджикистане до 2042 года.

Генерал также сообщил, что Россия использует фактор террористов из «Исламского государства» для «легитимизации действий «Талибана» и в какой-то степени его поддержки».

Чтобы было понятно, несколько лет назад в российских, а затем и в мировых СМИ появилась информация о боевиках «Исламского государства», которые переместились из «зачищенной» российской армией Сирии в Афганистан. На протяжении последних двух лет, когда в Москву начали приезжать руководители «Талибан», российские пропагандисты стали позиционировать талибов как единственно возможную силу, способную истребить сирийских убийц. Параллельно высшее руководство РФ, к примеру, министр обороны Сергей Шойгу, заговорило об угрозе, которая исходит от «Исламского государства» , для всего региона.

Представители этой террористической группировки действительно присутствуют в Афганистане, особенно их позиции сильны в восточной провинции Нангархар. Они также распространили влияние в 30 районах, включая Ханабад и Кохистанат на севере страны. Однако никто не задается вопросом: каким образом и для чего они там появились?

Фото: af.gumilev-center.ru

В ноябре 2017 года радио Rozana.fm со ссылкой на курдский источник сообщило, что при посредничестве специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку Богданова удалось перевезти очередную группу боевиков и их командиров «Исламского государства» на территорию города Грозный. Известно, что транспортировка осуществлялась посредством российских военных самолётов. Всё происходило под прикрытием эвакуации женщин и детей. Затем эти бойцы попадали в соседние с Афганистаном государства (такие, как Таджикистан), откуда перемещались в эпицентр афганских боев.

Для чего это делает Россия? Для того чтобы создать видимость роста влияния «Исламского государства» в этой центральноазиатской стране, сформировать из «Талибана» образ единственно возможного борца с террористами, легализовать талибов, а затем заставить американцев подписать с последними соглашение, вывести военный контингент США из Афганистана и взять страну под свой жесткий контроль (по примеру Сирии).

Всю эту информацию должен был получать теперь уже бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. И, вероятно, он ее и получал. Остается непонятным, почему он советовал своему президенту принять одностороннее решение: скоро вывести контингент и не подписывать мирное соглашение с талибами.

Трамп в той ситуации принял единственно правильно решение. Глава Белого дома, вероятно, знает о планах Кремля на Афганистан. Быть может, сейчас, после ухода Джона Болтона, американцам удастся достичь более ощутимых договоренностей с «Талибаном». Меж тем совершенно неясно, смогут ли США сохранить свое влияние в этой центральноазиатской стране, или в погоне за президентским постом Трамп уступит России афганское направление. Что тогда скажет Джон Болтон остается только гадать.