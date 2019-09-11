Почему Трамп уволил своего советника Болтона?

Болтон не выдержал конкуренции
«Переговорам конец» , – об этом репортерам сообщил Трамп после срыва секретной встречи с руководством «Талибана» . По словам главы Белого дома, он отменил переговоры в связи с терактом в столице Афганистана, Кабуле, во время которого погибли гражданские лица и военные, среди которых был военнослужащий вооруженных сил США.
«Если они не могут соблюсти перемирие на время этих важнейших переговоров, то, наверное, они не способны и заключить осмысленное соглашение» , – отметил лидер Соединенных Штатов.
В Белом доме есть две группы влияния – условные «голуби» , которых представляет Госсекретарь Майкл Помпео, и «ястребы» во главе с ушедшим советником по нацбезопасности Джоном Болтоном.
Болтон полагал, что Трамп может выполнить свое предвыборное обещание и вывести американский военный контингент из Афганистана, не подписывая мирное соглашение с «Талибаном». Взамен Помпео настаивал на подписании договора с боевиками, который бы регламентировал полное прекращение огня, отказ талибов координировать свои действия с террористической группировкой «Аль-Каида» и постепенном выводе военнослужащих США из центральноазиатской страны.
Конфликт между двумя лагерями дошел до полного абсурда. Сотрудники Госдепартамента утаивали информацию от подчиненных Болтона. Как ранее сообщало американское издание The Washington Post, в августе советника не пригласили на совещание в Белом доме с участием министра обороны Марка Эспера, Помпео и директора ЦРУ Джины Хаспел. Совещание было посвящено переговорам с талибами. Болтона не единожды забывали внести в список участников подобных встреч. Доходило до открытых перебранок между Помпео и Болтоном.
Причин, как указывают американские журналисты, по которым Болтона не допускали к совещаниям, было несколько: во-первых, переживали, что он может сорвать мирные переговоры с террористами, во-вторых, боялись утечек со стороны его команды. Даже спецпредставитель Соединенных Штатов в Афганистане Залмай Халилзад отказался показывать Болтону черновик соглашения с «Талибаном» .
В итоге Трамп принял решение приостановить мирные переговоры с талибами. И пускай президент США говорит, что это была его идея (прервать диалог), победу в этой условно дворцовой войне одержал оставшийся на своей должности Помпео. Болтон же был уволен.
Почему это соглашение так важно?
Идея Болтона о полном выводе американского военного контингента была довольно рискованной. Она могла пошатнуть влияния США в Афганистане и передать их главным конкурентам, России и Китаю, дополнительные рычаги воздействия на регион в целом.
Согласно документу, который отказался подписывать Трамп, американцы должны были вывести значительную часть своего контингента, сократив его численность с 14 до 8-9 тысяч военнослужащих. Как рекомендовал Болтон, это должна была быть односторонняя акция, без участия талибов.
Понятно, что администрация Белого дома не вывела бы сразу контингент. Был бы переходной период. Однако на практике это бы означало начало полноценной гражданской войны в Афганистане.
Для «Талибана» главное, чтобы США оставили их один на один с афганскими силами безопасности. Силы НАТО ничего поделать не смогут. Ударная мощь в Афганистане – американские солдаты. Если контингент армии США покинет страну, террористы моментально откроют охоту на 300 тысяч афганских силовиков и членов их семей.
Именно поэтому за несколько дней до несостоявшихся переговоров Трампа и талибов пресс-секретарь президента Афганистана Седик Седикки заявил: «Афганское правительство поддерживает любое продвижение в мирном процессе, которое ведет к прочному миру. Однако главное беспокойство афганского правительства относительно соглашения с «Талибаном» заключается в том, как предотвратить риски» .
История показала, что джихадисты, которые пытаются играть в политику, всегда проигрывают; побеждают только те, которые захватывают и удерживают власть силой. Талибы так и поступят в случае американского отступления. Более того, их усиление приведет к ухудшению ситуации в ряде стран: от Казахстана и Таджикистана до Пакистана и Ирана.
Понимал ли это Джон Болтон? Непонятно. Известно лишь, что от поспешного вывода американских войск точно выиграла бы одна страна – Россия.
Кремль, талибы и ИГИЛ
После срыва переговоров Трампа с талибами МИД РФ сразу выступил с заявлением, указав, что решение президента США приостановить переговоры с «Талибаном» может привести к эскалации боевых действий в Афганистане. На самом деле российские дипломаты лукавят, так как Кремль сам прилагает немалые усилия для усугубления ситуации.
Какая главная цель России в этой стране? Выкинуть войска НАТО оттуда, создать новый режим в Афганистане при посредничестве талибов, усилить влияние на эту и другие региональные державы. Контролируемые, пускай и частично, террористы могут успешно проводить атаки в странах, с руководством которых Москва может не договориться – в Казахстане, Пакистане, Иране и т.д.
Более того, те же террористы могут помогать блокировать РФ нефтяные и газопроводы, осуществлять поставки наркотических веществ, оружия и других нелегальных товаров в разные уголки мира.
В 2017 году британская газета The Times сообщила, что Россия поставляет боевикам «Талибан» бесплатное топливо. Схема предельно проста: сначала танкеры с нефтью следуют из РФ в Афганистан через Узбекистан, затем товар получают подставные афганские фирмы, оформленные на террористов, в результате вырученные средства передаются главарям. По данным издания, талибы зарабатывают до $2,5 млн в месяц на этих операциях.
В 2018 году генерал вооруженных сил США Джон Николсон-младший заявил: представители Минобороны РФ завозят в Таджикистан вооружения в ходе подготовки к учениям в рамках «Организации Договора о коллективной безопасности» (ОДКБ) , после окончания которых всё остается на месте. Далее этот груз переправляется талибам в Афганистан. Как известно, российским властям разрешено дислоцироваться в Таджикистане до 2042 года.
Генерал также сообщил, что Россия использует фактор террористов из «Исламского государства» для «легитимизации действий «Талибана» и в какой-то степени его поддержки».
Чтобы было понятно, несколько лет назад в российских, а затем и в мировых СМИ появилась информация о боевиках «Исламского государства», которые переместились из «зачищенной» российской армией Сирии в Афганистан. На протяжении последних двух лет, когда в Москву начали приезжать руководители «Талибан», российские пропагандисты стали позиционировать талибов как единственно возможную силу, способную истребить сирийских убийц. Параллельно высшее руководство РФ, к примеру, министр обороны Сергей Шойгу, заговорило об угрозе, которая исходит от «Исламского государства» , для всего региона.
Представители этой террористической группировки действительно присутствуют в Афганистане, особенно их позиции сильны в восточной провинции Нангархар. Они также распространили влияние в 30 районах, включая Ханабад и Кохистанат на севере страны. Однако никто не задается вопросом: каким образом и для чего они там появились?
В ноябре 2017 года радио Rozana.fm со ссылкой на курдский источник сообщило, что при посредничестве специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку Богданова удалось перевезти очередную группу боевиков и их командиров «Исламского государства» на территорию города Грозный. Известно, что транспортировка осуществлялась посредством российских военных самолётов. Всё происходило под прикрытием эвакуации женщин и детей. Затем эти бойцы попадали в соседние с Афганистаном государства (такие, как Таджикистан), откуда перемещались в эпицентр афганских боев.
Для чего это делает Россия? Для того чтобы создать видимость роста влияния «Исламского государства» в этой центральноазиатской стране, сформировать из «Талибана» образ единственно возможного борца с террористами, легализовать талибов, а затем заставить американцев подписать с последними соглашение, вывести военный контингент США из Афганистана и взять страну под свой жесткий контроль (по примеру Сирии).
Всю эту информацию должен был получать теперь уже бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. И, вероятно, он ее и получал. Остается непонятным, почему он советовал своему президенту принять одностороннее решение: скоро вывести контингент и не подписывать мирное соглашение с талибами.
Трамп в той ситуации принял единственно правильно решение. Глава Белого дома, вероятно, знает о планах Кремля на Афганистан. Быть может, сейчас, после ухода Джона Болтона, американцам удастся достичь более ощутимых договоренностей с «Талибаном». Меж тем совершенно неясно, смогут ли США сохранить свое влияние в этой центральноазиатской стране, или в погоне за президентским постом Трамп уступит России афганское направление. Что тогда скажет Джон Болтон остается только гадать.