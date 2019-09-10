В российском Ижевске возле здания госсовета Удмуртии, где должна была открыться сессия, совершил самосожжение стоявший в пикете 79-летний кандидат философских наук, доцент, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики гражданский активист Альберт Разин.

Фото: Соцсети

Как сообщает сайт Idel.Реалии, рядом с ученым были обнаружены транспаранты, в которых он требовал спасти удмуртский этнос: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть".

Получив ожоги, несовместимые с жизнью, Разин скончался в больнице, куда был доставлен скорой помощью.

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Переглянути цей допис в Instagram ⚡️В Удмуртии мужчина сжег себя у здания госсовета республики. В Ижевске сегодня, 10 сентября, около здания Государственного совета Удмуртии незадолго до начала сессии мужчина поджег себя. Об этом сообщает Izhlife со ссылкой на очевидцев. Рядом с ним обнаружены транспаранты, в которых он требовал спасти удмуртский этнос: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть". По словам очевидцев, пострадавшим является Альберт Разин, заслуженный деятель Удмуртии. Прибывшие на место пожарные потушили огонь, а пострадавший до приезда врачей еще двигался. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии, ожогами поражено почти 100% тела. По факту самосожжения человека Следственное управление проводит проверку. Как сообщает "Деловой квадрат", сессия Госсовета перенесена. Заседание состоится 24 сентября. ВИДЕО 18+ #ижевск #удмуртия #удмурты #удмурт #роднойязык #видео18+ Допис, поширений Idel.Реалии (@idel.realii) 10 Вер 2019 р. о 12:24 PDT

Незадолго до случившегося ученый передал члену национального собрания Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» Леониду Гонину копии двух писем - депутатам Госсовета Удмуртии и депутатам Государственной Думы, пишет Новая газета.

Письмо Разина к депутатам Госсовета начинается словами: "Удмуртский этнос исчезает на глазах". Далее он высказал несогласие с недавними изменениями в законе о языках, согласно которым изучение национальных языков в национальных республиках перевели на добровольную основу, и заключил, что это приведет к окончательной утрате удмуртами родного языка.

Разин отметил, что удмурты слабо представлены в руководстве республики и Ижевска, а в депутатском корпусе они составляют лишь шестую часть. По его мнению, это формирует у удмуртов комплекс неполноценности.

По данным Радио Свобода, Разин был одним из ученых, которые летом прошлого года обратились с открытым письмом к председателю Госсовета Удмуртии Алексею Прасолову и депутатам с требованием не поддерживать законопроект об отмене обязательного изучения языков коренных народов России в средних школах, направленный Государственной думой для оценки в регионы.

После заявления президента России Владимира Путина о недопустимости принуждения школьников изучать другие языки народов России, кроме русского, языки коренных народов перестали быть частью обязательной школьной программы. Это вызвало недовольство в нескольких республиках Поволжья. Например, представители татарской, башкирской и чувашской общественности требовали от местных властей отстоять обязательное преподавание их языков, мотивируя это угрозой ускорения процесса их исчезновения.

Результаты всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов показали, что за 8 лет количество людей, владеющих удмуртским, сократилось на 30%.