Американская разведка в 2017 году вывезла из России своего агента, - CNN

В 2017 году разведка США тайно вывезла из России одного из своих агентов, который работал в российском правительстве.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники, передает Би-би-си.

По информации телеканала, спецслужбы якобы опасались, что администрация президента Дональда Трампа неправильно обращалась с разведданными и могла допустить раскрытие шпиона.

Решение о вывозе агента было принято вскоре после встречи Трампа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме в мае 2017 года. Результаты этой встречи взволновали руководство спецслужб и заставили задуматься о безопасности агентов в России, отмечает телеканал

По словам источников, о существовании агента знало лишь очень ограниченное число людей в правительстве и спецслужбах США, а поставляемая им информация "была настолько ценной, что альтернативы ему не было".

Трамп в понедельник в своем микроблоге Twitter резко раскритиковал CNN, хотя и не упомянул статью о вывезенном агенте.

"Я слышал, что из-за низких рейтингов они теряют огромные деньги. Но самое главное, CNN вредна для США. Их международный отдел вбрасывает плохую информацию и фейковые новости по всему миру", - написал Трамп.

Британская газета Guardian отметила, что последним известным агентом, бежавшим в США из России, был Александр Потеев. Бывший полковник Службы внешней разведки России уехал из страны по поддельному паспорту в 2010 году и позднее был заочно признан российским судом виновным в госизмене и дезертирстве.

Напомним, в конце апреля россиянка Мария Бутина получила в США 1,5 года тюрьмы. Ее задержали 15 июля прошлого года в США по обвинению "в сговоре с целью работы агентом Российской Федерации по указанию высокопоставленного чиновника российского правительства" Позже ей предъявили обвинение в работе незарегистрированным иностранным агентом. Согласно информации The Washington Post, Бутина переписывалась с членом кампании рампа накануне выборов президента в 2016 году. Также сообщалось, что она принимала участие в оккупации Крыма.