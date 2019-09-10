Во время буддийского парада на Шри-Ланке слоны побежали в толпу людей и ранили 17 человек. Об этом сообщает CNN.
В традиционном ежегодном параде участвовали два слона. Во время шествия один из слонов разволновался и побежал сквозь толпу. Второй слон увидел это и побежал следом.
Пока неизвестно, что спровоцировало такое поведение животных.
В результате происшествия никто не погиб, после оказания помощи пострадавшим процессия завершилась согласно плану.
Напомним, по данным защитников животных, популяция слонов в Африке за последнее десятилетие сократилась более чем на 111 тыс. голов. Это связывают с ростом браконьерства и наступлением цивилизации людей.