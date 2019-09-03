​​Зондирование «усами». Итоги восточноевропейского турне Болтона

США пытаются создать новые конфигурации безопасности в Восточной Европе после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Прощупывание политической почвы региона началось с Украины после саммита «Большой семерки» в Биарицце.

«Бешенные усы»

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон, совершил серию визитов по странам Восточной Европы. Он побывал в Киеве, Кишиневе, Минске и Варшаве. Визиты состоялись после саммита G7, в ходе которого лидеры ведущих стран мира обсуждали, креме прочего, вероятность возвращения России в клуб «Большой семерки», как предлагал Дональд Трамп.

Фото: EPA/UPG Президент Украины Владимир Зеленский и советник Президента США по национальной безопасности Джон Болтон

В Киеве Болтон встретился с президентом Владимиром Зеленским. «В Украине новая власть, и надо понимать, как продвигаться вперед по ряду вопросов», – сказал Болтон. Помимо, предостережений Киеву держать себя в руках при виде китайских инвестиций, Болтон также сказал, что Вашингтон должен все взвесить, прежде чем реагировать на призывы Киева присоединиться к Нормандским переговорам.

Следующая остановка американского «ястреба» – Кишинев. До него в Молдове побывал министр обороны Сергей Шойгу. Глава российского оборонного ведомства заехал в непризнанное Приднестровье и анонсировал что Кремль выделит 3 млрд долларов, на утилизацию боеприпасов в Колбасной (запасы 14-й гвардейской общевойсковой армии СССР и боеприпасы вывезены из ГДР и Чехословакии, считается крупнейшим в Восточной Европе объемом 20 тис. тонн артиллерийских боеприпасов). «Могут быть разные технические идеи, которые мы поддержим. Это станет проверкой для сотрудничества, тестом», – прокомментировал Болтон.

Тем временем, встреча с премьер-министром Молдовы Майей Санду состоялась 29 августа. «Правительство Молдовы разработает новый план действий НАТО-РМ и это представляет интерес для США и Румынии. Вашингтон и Бухарест ожидают, что Молдова подтвердит статус партнера НАТО в нашем регионе. Это решение правительства Санду беспокоит Москву. Кремль предпринимает меры, чтобы сохранить влияние в регионе. Этим объясняется визит российского министра Шойгу, незадолго до приезда Болтона. Москва понимает, что США поддерживает правительство Санду», – считает румынский эксперт по международной безопасности Клаудиу Деджерату.

Фото: eurointegration.com.ua Премьер-министр Молдовы Майя Санду и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон после переговоров в Кишиневе, 29 августа 2019.

В Беларусь чиновник из США такого ранга прибыл впервые за 20 лет. Белорусский президент рассказал о желании начать отношения со Штатами с чистого листа. Еще Александр Лукашенко презентовал американцу белорусскую водку, которая, как он сказал, лучше российской. Для «последнего диктатора Восточной Европы» переговоры с американцами под носом у России вряд ли «чистый лист». В период выборов, в который погружается Беларусь в 2019 и 2020 году и давления Кремля на Минск по поводу «Союзного государства», устроить оттепель в отношениях со США для белорусского лидера «хороший» ход для сохранения статус-кво.

Ядерная игра

В странах, где побывал Болтон, на первый взгляд внутренняя повестка отличается. Если, ситуация в Молдове и Украине еще сравнима по линии российской агрессии, то Беларусь и Польша выбиваются из картины, притом с противоположных сторон «демократического спектра». 2 августа прекратил существование Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД или IRNFT), подписанного во времена СССР Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Соглашение между СССР и США лидеры супердержав закрепили 1987 году в Вашингтоне и обязались уничтожить РСМД, как класс. По такому случаю, ревизия Болтона границ НАТО, свидетельствует о превентивном исследование ситуации в Европе с точки зрения безопасности. «Думаю, визиты Болтона в Украину, Молдову и Беларусь состоялись в процессе подготовки к 2020 году. С 2020 года администрация США будет участвовать в ядерных переговорах с Россией и нуждается в выработке стратегии для Восточной Европы», – уверен Клаудиу Деджерату.

Вместе с тем и разобщенность в Европе затянулась, что саммит G7 только подтвердил. К тому же, ЕС и сам в транзитном периоде смены власти – уже осенью в высокие европейские кабинеты зайдут новые руководители. В этом кутеже США придется действовать самостоятельно, не рассчитывая на согласованную позицию с ЕС и актуализировать поддержку в странах Восточной Европы.

Фото: EPA/UPG Президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время саммита G7 в Биаррице, Франция, 26 августа 2019.

«Возникла интересная ситуация: в этом договоре, который заключили еще во времена СССР, участниками кроме России и США были и Украина и Беларусь. На наших территориях проводились инспекции и никакой озабоченности американцы не высказывали, а тут – договор исчез. Получилась опасная ситуация. Больше это касается Украины, у которой есть потенциал производить ракеты, в Беларуси – нет. Американцы, естественно, обеспокоены тем, что могут быть какие-то попытки возобновить производство после того, как договор прекратил существование», – считает белорусский политолог Александр Санников.

Визиты Джона Болтона и вице-президента Майка Пенса в Варшаву, свидетельствуют о последовательной поддержке этого региона после того, как в июне президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп подписали совместную декларацию о размещении еще тысячи американских военнослужащих (в Польше находится около 4,5 тысяч американских солдат в рамках ротационного присутствия НАТО – LB.ua). В Польше переговоры продолжились. В Варшаве состоялись и совместные переговоры с главами Совбезов Украины, Беларуси и Польши. Значит точки взаимодействия, если и не согласовали, то определили.

Фото: EPA/UPG

Эксперты говорят, что с началом новой ядерной эры, глаза загорелись у многих. «Лукашенко не скрывает и не скрывал крайнего огорчения, что с территории Беларуси в 1996 году вывели ядерное оружие. Аспект о нераспространении ядерного оружия – очень серьезный. Он когда-то даже сказал, что чуть ли не плакал, так ему жалко было отдавать ракеты», – добавил Санников.

Владимир Горбулин, первый секретарь СНБО писал в мемуарах, недавно увидевших свет, о многочисленных переговорах с американцами, в рамках отказа Украины от ядерного наследия СССР. Он напомнил, как проблемно воспринимался со стороны США ракетный потенциал Украины. Примечательно, что параллельно с активностью своей администрации в регионе, 29 августа Дональд Трамп поручил оценить целесообразность финансовой помощь для оборонного сектора Украины. Речь идет о 250 млн. долларов США в 2019 году и столько же в следующем. Для страны, которая пятый год сидит на шпагате войны и реформ, выглядит угрожающе. Ядерная «игра» начинается заново и от украинского руководства зависит, удастся ли Украине просчитать и свои выигрыши в новой стратегии.