Перші законопроекти Зеленського: сім змін Конституції і переатестація суддів Верховного Суду
Перші законопроекти Зеленського: сім змін Конституції і переатестація суддів Верховного Суду
Финалист Лиги Чемпионов-2019 имеет долг в 600 млн фунтов
Финалист Лиги Чемпионов-2019 имеет долг в 600 млн фунтов
В Киеве из-за ДТП затруднено движение через мост Патона
В Киеве из-за ДТП затруднено движение через мост Патона
Заседания Кабмина больше не будут транслироваться
Заседания Кабмина больше не будут транслироваться
Владимир Бородянский: "Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально"
Владимир Бородянский: "Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально"
Зеленский уволил экс-начальника Генштаба Муженко с военной службы
Зеленский уволил экс-начальника Генштаба Муженко с военной службы
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
В Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим авто
В Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим авто
Испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей
Испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей
ГлавнаяПолитика

Зеленский поблагодарил депутатов за отмену неприкосновенности

"В украинском обществе отныне не будет «касты неприкосновенных»".

Зеленский поблагодарил депутатов за отмену неприкосновенности
Фото: Владимир Зеленский\ФБ

Президент Владимир Зеленский выразил свою благодарность депутатам Верховной Рады 9-го созыва, которые проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности. Об этом глава государства написал у себя на фейсбуке.

«Вступая в должность президента, я говорил: наша национальная идея - объединившись, сделать невозможное. Сегодня мы получили подтверждение. 373 голоса за то, что считалось невозможным более 20 лет - отмена депутатской неприкосновенности. Спасибо фракции партии «Слуга Народа». Спасибо также другим фракциям, которые выполнили обещанное своим избирателям. Спасибо депутатам от имени украинского народа. Спасибо всем украинцам, которые поверили нашей команде, - мы сегодня доказали, что вас не подведем», - заявил Зеленский.

Он также отметил, что Украина получила парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет «касты неприкосновенных».

«Мы строим новую Украину, не переключайтесь!», - добавил президент Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня, 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Изменения в Конституцию Украины (законопроект №7203), которые были предложены еще в 2017 году президентом Петром Порошенко, были приняты в голосами 373 депутатов.

"За" проголосовали 252 депутата от "Слуги народа", 24 от "Европейской солидарности, 23 от "Батькивщины", 22 от "За будущее", 19 от "Голоса" и 33 внефракционных. Пророссийская партия ОПЗЖ не голосовала в полном составе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также