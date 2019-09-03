Киев охотно лезет в «мышеловку Штайнмайера»

Если ситуативное совпадение интересов Киева, Берлина и Парижа в скорейшем урегулировании конфликта на Донбассе реализуется осенью во встрече с Путиным, эта встреча станет триумфом хозяина Кремля.

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По разным причинам, но президенты Зеленский и Макрон, а также немецкий канцлер Меркель хотят как можно быстрее провести встречу на высшем уровне. С тем, чтобы договориться с Путиным как главным акционером военной кампании на Донбассе о новых правилах снижения градуса противостояния здесь.

В дискуссиях о том, состоится ли «нормандская встреча» через несколько дней или через несколько недель за скобками оказался главный вопрос. А именно – на чьих условиях произойдёт переформатирование затяжного конфликта?

Хотя ответить на этот вопрос не сложно – на условиях Москвы. Тем более, что она уже обозначила ультимативное требование: сначала письменное обязательство Киева выполнить ключевые требования Москвы о проведении в ОРДЛО выборов и закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины. И лишь после этого – полный вывод незаконных вооруженных формирований и возвращение Украине контроля над границей. Это алгоритм, предложенный ещё четыре года назад тогдашним главой МИД, а сейчас президентом ФРГ Штайнмайером – т.н. «формула Штайнмайера».

Все эти годы Киев категорически отказывался от её выполнения. Справедливо считая эту «большую сделку» Запада и Москвы по Украине настоящей мышеловкой и фактической легитимизацией ЛДНР.

Украинская власть с самого начала заключения «минских соглашений» настаивала на том, что сначала нужно прекратить обстрелы, вывести незаконные воинские формирования, восстановить контроль над границей, а только потом приступать к решению политических вопросов.

Но после того, как власть в Киеве поменялась, Кремль и Запад решили, что для этого старого и отвергнутого Украиной коварного «рецепта умиротворения» пришёл новый «звёздный час». И близки к тому, чтобы использовать в своих интересах огромное желание президента Зеленского предъявить своим избирателям быстрые большие прорывы-победы не только в решении масштабных внутриукраинских задач, но и в завершении войны на Донбассе.

Именно поэтому со стороны официального Киева не звучит артикулировано и чётко ключевое: конфликт на Донбассе должен и может быть урегулирован только с соблюдением национальных интересов Украины.

В то время как со стороны и противника России и западных посредников ФРГ с Францией желание разобраться с Донбассом по-своему озвучивается и артикулировано, и настойчиво. Москва на разном уровне, в том числе в заявлениях пресс-секретаря Путина Пескова и главы МИД Лаврова раз за разом повторяет: встреча в нормандском формате произойдёт исключительно после того, как Киев письменно обяжется выполнить «формулу Штайнмайера». Мол, если президенту Украины нужна быстрая встреча с российским коллегой – пусть сразу идёт на уступки. Россия никаких уступок делать не будет, ей быстрая встреча не нужно – РФ пришла на Донбасс всерьёз и надолго.

А западные партнёры поочередно давят на Зеленского, убеждая как можно быстрее встретиться с Путиным и согласиться на скорейшее прекращение огня. Скорейшее прекращение огня на Донбассе любой ценой – это то, чего настойчиво и последовательно добиваются больше трёх лет Берлин и Париж. Но президент Порошенко и его глава МИДа Климкин чётко понимали, что эта «любая цена» лежит далеко в стороне от интересов Украины и отстаивали своё вИдение путей урегулирования конфликта.

В то время как президент Зеленский и новый глава МИДа Пристайко взяли курс на скорейший «новый пакт по Донбассу» с Путиным. При заключении которого шансы отстоять интересы Украины – минимальны.

Они были бы таковыми лишь в противостоянии с одним Путиным. Ну а если западные «посредники-партнёры» изо всех сил подталкивают нового президента Украины к урегулированию конфликта на российских условиях, а он этому никак не сопротивляется, а наоборот, поддерживает этот курс – то и подавно.