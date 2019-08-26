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Макрон анонсировал саммит лидеров "нормандской четверки" в сентябре

Конкретная дата проведения такой встречи пока не названа.

Макрон анонсировал саммит лидеров "нормандской четверки" в сентябре
Фото: EPA/UPG

Следующая встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в сентябре этого года.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сказал 26 августа на пресс-конференции во французском городе Биарриц, где завершился саммит глав государств и правительств "Большой семерки" (G7), передает DW.

"Полагаем, существуют предпосылки для проведения полезного саммита (в "нормандском формате", - ред.)", - сказал французский президент, слова которого приводит агентство новостей AFP.

В частности Макрон отметил, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины открывает возможность для завершения конфликта на Донбассе.

В то же время он не назвал конкретной даты проведения такой встречи.

Французский президент отметил, что около недели назад начал обсуждение этого вопроса во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, президент РФ тогда поддержал идею проведения такой встречи, передает агентство "Интерфакс".

Пункт о подготовке Францией и Германией встречи лидеров государств в "нормандском формате" в ближайшие недели содержит также текст заключительного заявления по итогам саммита "Большой семерки".

Напомним, накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о желании Берлина и Парижа как можно быстрее провести саммит "нормандской четверки". Как отметила Меркель, у нее сложилось впечатление, что с новым президентом Украины Владимиром Зеленским это возможно. Местом следующей встречи должен стать Париж.

Напомним, 6 августа в результате обстрела на Донбассе погибли четверо украинских военных. На следующее утро президент Владимир Зеленский связался с президентом России и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, 6 августа в результате обстрела на Донбассе погибли четверо украинских военных. На следующее утро президент Владимир Зеленский связался с президентом России и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В телефонном разговоре с президентом Франции Зеленский призвал лидеров стран Нормандской четверки срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласование следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта. Макрон сказал, что намерен связаться с Путиным и Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

Последний раз переговоры в "нормандском формате" на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России состоялись в октябре 2016 года в Берлине.

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