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Кравчук рассказал, что ложится спать с пистолетом

"Я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу".

Кравчук рассказал, что ложится спать с пистолетом
Фото: facebook/mysh mark

Первый президент Украины Леонид Кравчук ложится спать с пистолетом на прикроватной тумбочке.

Об этом Кравчук сказал в эфире NewsOne, отвечая на вопрос, чувствовал ли он опасность в 1991 году во время обретения Украиной независимость.

"Реальной опасности, которая нависает над тобой, я не чувствовал. А вот сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя - я не могу заснуть. Знаю, если кто-то что-то захочет сделать, то, что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает", - рассказал президент.

При этом он напомнил, что в 1991 году на него пытались совершить покушение.

"Один был реальный в Харькове, когда с ножем на меня бросился человек, но защитник мой, его фамилия Паливода, подставил себя. Он его ударил в грудь ножом, но [во внутреннем кармане у телохранителя] был пистолет, и он остался жив", - сказал он. 

"Денонсировать Советский Союз, где пять миллионов армии, тысячи боеголовок ядерных, миллионы других силовых структур с КГБ, милицией, комсомолом. Собирается под 60 миллионов человек, которые всегда были готовы. И подписать документ, что Советский Союз прекращает существование - это было не просто так", - добавил Кравчук.

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