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Меркель сообщила о подготовке саммита "нормандской четверки" в Париже

О встрече лидеров пока еще не договорились.

Меркель сообщила о подготовке саммита "нормандской четверки" в Париже

Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-брифинга в кулуарах саммита G7 сообщила о планах провести саммит лидеров "нормандской четверки" в Париже.

По ее словам, ему будет предшествовать подготовительная встреча на более низком уровне.

"Так как предыдущая встреча проходила в Берлине, эта должна пройти в Париже", - сказала она.

Напомним, 6 августа в результате обстрела на Донбассе погибли четверо украинских военных.

На следующее утро президент Владимир Зеленский связался с президентом России и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В телефонном разговоре с президентом Франции Зеленский призвал лидеров стран Нормандской четверки срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласование следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта. Макрон сказал, что намерен связаться с Путиным и Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

Последний раз лидеры "нормандской четверки" собирались вместе еще осенью 2016 года.

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