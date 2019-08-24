​Богдан отметил День независимости Украины в Сен-Тропе

Богдана не было на мероприятиях ко Дню независимости

Глава Офиса президента Андрей Богдан не присутствовал на торжественных мероприятиях 23 и 24 августа, поскольку отмечал свадьбу друзей в Сен-Тропе во Франции.

Об этом сообщают источники LB.ua.

23 августа владелица юридической фирмы LCF Анна Огренчук и юрист Андрей Довбенко праздновали свадьбу. Официально брак был заключен ещё в декабре прошлого года, но торжественные мероприятия устроили сейчас. По словам источников, Огренчук беременна.

Огренчук и Богдан состояли в "Ассоциации юристов Украины". Отметим, что президент Владимир Зеленский включил Огренчук в состав Комиссии, которая будет работать над реинтеграцией Донбасса.

На сайте Андрея Довбенко указан адрес его офиса - КВЦ «Парковый». Именно там размещался штаб сначала кандидата в президенты Владимира Зеленского, а затем и партии «Слуга народа».