Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе

Глава Офиса президента считает, что в свободное время может ездить, куда хочет.

Глава Офиса президента Андрей Богдан не увидел ничего предосудительного в своей поездке на свадьбу в Сен-Тропе на День Независимости.

"Парахоботики узбагойтесь))) В свободное от работы время, куда хочу туда иду,- Хочу на свадьбу в Сан Тропе Хочу на фронт в Пески))) Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - говорится в фейсбуке Богдана (стиль и орфография сохранены).

Напомним, что свадьбу юриста Андрея Довбенко и владелицы юрфирмы LCF Анны Огренчук праздновали в Сен-Тропе на юге Франции.

Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости. И пока президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в центре города, руководитель его Офиса отдыхал на частной яхте.

По информации журналистов Bihus.info, Андрею Довбенко приписывают влияние на кадровые назначения и "решение вопросов", в частности с государственными регистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества.

Его избранница - юристка Анна Огренчук. Несколько недель назад она была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы, куда вошел ряд приближенных к Андрею Богдану людей. Состав комиссии утвержден указом Зеленского, а за его формирование, судя по документу, отвечал Богдан, пишут журналисты программы.

Кроме Андрея Богдана, на свадьбе Довбенко присутствовал скандальный застройщик Андрей Вавриш, который в июне представил проект переноса офиса президента в "Украинский дом".