Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Зеленский еще не выбрал нового премьера: "Мне нравятся два человека"
Зеленский еще не выбрал нового премьера: "Мне нравятся два человека"
Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства
Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства
На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
Неожиданное продолжение
Неожиданное продолжение
Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300
Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300
Зеленский передал Кравчуку право первого тоста на приеме ко Дню Независимости
Зеленский передал Кравчуку право первого тоста на приеме ко Дню Независимости
​Богдан отметил День независимости Украины в Сен-Тропе
​Богдан отметил День независимости Украины в Сен-Тропе
Порошенко и Аваков пожали руки на приеме у Зеленского
Порошенко и Аваков пожали руки на приеме у Зеленского
ГлавнаяПолитика

Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе

Глава Офиса президента считает, что в свободное время может ездить, куда хочет.

Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан не увидел ничего предосудительного в своей поездке на свадьбу в Сен-Тропе на День Независимости.

"Парахоботики узбагойтесь))) В свободное от работы время, куда хочу туда иду,- Хочу на свадьбу в Сан Тропе Хочу на фронт в Пески))) Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - говорится в фейсбуке Богдана (стиль и орфография сохранены).

Напомним, что свадьбу юриста Андрея Довбенко и владелицы юрфирмы LCF Анны Огренчук праздновали в Сен-Тропе на юге Франции.

Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости. И пока президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в центре города, руководитель его Офиса отдыхал на частной яхте.

По информации журналистов Bihus.info, Андрею Довбенко приписывают влияние на кадровые назначения и "решение вопросов", в частности с государственными регистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества.

Его избранница - юристка Анна Огренчук. Несколько недель назад она была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы, куда вошел ряд приближенных к Андрею Богдану людей. Состав комиссии утвержден указом Зеленского, а за его формирование, судя по документу, отвечал Богдан, пишут журналисты программы.

Кроме Андрея Богдана, на свадьбе Довбенко присутствовал скандальный застройщик Андрей Вавриш, который в июне представил проект переноса офиса президента в "Украинский дом".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также