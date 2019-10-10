Зеленский: Богдан сам уволится, если нарушит закон

Президент Владимир Зеленский заявляет, что глава Офиса Президента Андрей Богдан сам уволится, если нарушит закон.

Об этом он сказал во время пресс-марафона, передают "Українськi Новини".

"Если Богдан нарушит закон, то он сам уволится", - сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что "на данный момент таких фактов нет".

Также президент заявил, что Богдан - профессионал и должен работать на государство.

"Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинское и международное законодательство. Мне нужны эти мощные люди. У меня не так много таких людей, сейчас очень сложный период в моей команде. И Богдану очень сложно... но он специалист. Если человек не нарушает закон, то я хотел бы, чтобы такие люди были рядом со мной. Мне нужен результат в стране. Идеальных людей в моей команде нет. Если моя команда не нарушает закон, то ее члены должны работать на государство", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, до прихода в Администрацию президента (сейчас - Офис) Богдан был личным адвокатом Игоря Коломойского.

31 июля ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Богдан написал заявление об отставке. При этом была обнародована якобы фотография этого заявления, где говорится об "увольнении по собственному желанию с момента желания".

Официального подтверждения этой информации не было. 2 августа Зеленский подтвердил, что глава ОП написал заявление об отставке, но заявил, что пока его не подписывал.