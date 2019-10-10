​Зеленский заявил, что уволит Баканова, если узнает, что тот консультируется с Матиосом

Президент отметил, что добиться увольнения главного военного прокурора "было очень сложно".

Президент Владимир Зеленский пообещал уволить главу Службы безопасности Ивана Баканова, если выяснится, что он консультируется с бывшим главным военным прокурором Анатолием Матиосом.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона.

"Мы сделали больше, чем кто-то. Мы уволили этих людей... По поводу того, что господин Матиос консультирует Ивана Баканова из Службы безопасности - если вы мне покажете детали - я сразу уволю Баканова. Если будут доказательства, я уволю председателя Службы безопасности Украины", - сказал Зеленский.

"По поводу уголовных дел, в которых фигурировал господин Матиос. Не знаю списка этих дел. Я могу вам обеспечить диалог, попросить генерального прокурора. А если у вас есть какие-то доказательства, свидетели - хоть завтра. Готов помочь в этом вопросе, чтобы расследовалось каждое действие коррупционера, бывшего коррупционера Украины", - добавил президент.

Он также отметил, что добиться увольнения Матиоса, а также генпрокурора Юрия Луценко, ему "было очень сложно".

Напомним, Матиос занимал должность главного военного прокурора с августа 2014 года. В начале сентября новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Матиоса, а военную прокуратуру назвал ненужной.

22 мая глава предвыборного штаба Зеленского, директор ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал 95", экс-лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов получил должность первого замглавы СБУ. Он также возглавил Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Баканов - друг детства Зеленского.

29 августа Верховная Рада уволила главу СБУ Василия Грицака и назначила на эту должность Баканова.