Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и требуют урегулирования IQOS и Glo
Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и требуют урегулирования IQOS и Glo
NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу
NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу
Деревянченко и Головкина отстранили от бокса
Деревянченко и Головкина отстранили от бокса
Кабмин согласовал харьковского губернатора, но "потом премьер получил смс и передумал", - нардеп
Кабмин согласовал харьковского губернатора, но "потом премьер получил смс и передумал", - нардеп
Александр Данилюк: "Я ушел из команды. Без альтернативы"
Александр Данилюк: "Я ушел из команды. Без альтернативы"
В Кривом Роге задержали пьяного мужчину, заявившего о подготовке убийства Зеленского
В Кривом Роге задержали пьяного мужчину, заявившего о подготовке убийства Зеленского
Міністр юстиції Денис Малюська: "Не можна поставити "смотрящого" без згоди міністра"
Міністр юстиції Денис Малюська: "Не можна поставити "смотрящого" без згоди міністра"
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
Сборная Англии намерена покинуть поле в случае проявления расизма в матче Евро-2020
Сборная Англии намерена покинуть поле в случае проявления расизма в матче Евро-2020
ГлавнаяПолитика

​Зеленский заявил, что уволит Баканова, если узнает, что тот консультируется с Матиосом

Президент отметил, что добиться увольнения главного военного прокурора "было очень сложно".

Президент Владимир Зеленский пообещал уволить главу Службы безопасности Ивана Баканова, если выяснится, что он консультируется с бывшим главным военным прокурором Анатолием Матиосом.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона.

"Мы сделали больше, чем кто-то. Мы уволили этих людей... По поводу того, что господин Матиос консультирует Ивана Баканова из Службы безопасности - если вы мне покажете детали - я сразу уволю Баканова. Если будут доказательства, я уволю председателя Службы безопасности Украины", - сказал Зеленский.

"По поводу уголовных дел, в которых фигурировал господин Матиос. Не знаю списка этих дел. Я могу вам обеспечить диалог, попросить генерального прокурора. А если у вас есть какие-то доказательства, свидетели - хоть завтра. Готов помочь в этом вопросе, чтобы расследовалось каждое действие коррупционера, бывшего коррупционера Украины", - добавил президент.

Он также отметил, что добиться увольнения Матиоса, а также генпрокурора Юрия Луценко, ему "было очень сложно".

Напомним, Матиос занимал должность главного военного прокурора с августа 2014 года. В начале сентября новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Матиоса, а военную прокуратуру назвал ненужной.

22 мая глава предвыборного штаба Зеленского, директор ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал 95", экс-лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов получил должность первого замглавы СБУ. Он также возглавил Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Баканов - друг детства Зеленского.

29 августа Верховная Рада уволила главу СБУ Василия Грицака и назначила на эту должность Баканова.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также