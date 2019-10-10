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Трамп прокомментировал пресс-марафон Зеленского

"Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте".

Трамп прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп прокомментировал пресс-марафон Владимира Зеленского и заявил, что после заявления украинского президента об отсутствии давления, разговоры о его импичменте должны прекратиться.

Об этом Трамп написал в своем микроблоге Twitter.

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в четверг, что его противоречивый июльский звонок с президентом Трампом не предусматривал взяточничества, шантажа или деловой борьбы, как утверждают настроенные на импичмент демократы", - привел Трамп цитату с сайта Fox News.

"Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте", - добавил он от себя.

Напомним, сегодня президент Зеленский проводит многочасовой пресс-марафон с журналистами в Киеве. Говоря об отношениях Украины с США, он назвал из "уставшими".

Ранее Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля. Из-за этого разговора Трампу теперь грозит импичмент. В ходе беседы президент США просил Киев начать расследование в отношении его потенциального соперника на президентских выборах в ноябре 2020 года - Джозефа Байдена, а также его сына Хантера.

Нижняя палата Конгресса, контролируемая демократами, обвинила президента США в нарушении конституционных обязанностей и злоупотреблении служебным положением.

Сам Трамп назвал происходящее величайшей аферой в истории американской политики. "Импичмент за такое?", - возмутился американский президент.

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