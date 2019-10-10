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В США задержали "посредников" Джулиани Игоря Фрумана и Льва Парнаса

Бизнесмены связаны со скандалом вокруг Трампа и Байдена.

В США задержали "посредников" Джулиани Игоря Фрумана и Льва Парнаса
Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас
Фото: Цензор

Вечером 9 октября в США задержали Игоря Фрумана и Льва Парнаса, американских бизнесменов украинского происхождения, которые были спонсорами избирательной кампании Дональда Трампа.

Об этом пишет NBC News.

Им инкриминируют нарушение правил финансирования политических кампаний.

Ожидается, что они предстанут перед судом штата Виргиния в четверг.

В мае 2019 года украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал Фрумана и Парнаса "двумя аферистами" из США, которые приезжали к нему в Израиль и рассказывали, как надо общаться с Владимиром Зеленским.

"В Украине действуют два афериста, которые находятся под расследованием США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то ли Фруман, то ли Фурман. И они ходят здесь, в Украине, собирают с людей деньги, рассказывают, что они близки с господином Джулиани - и они решат с господином Луценко любой вопрос... Два "Остапа Бендера", которые ходят между двумя странами и рассказывают всякое... В ближайшем будущем, поверьте мне, мы этих двух «субчиков» выведем на свет божий", - заявил Коломойский.

Оказалось, что эти бизнесмены - клиенты Джулиани, и по его совету они написали заявление на Коломойского в правоохранительные органы Украины.

Позже выяснилось, что Фруман и Парнас организовывали встречи Джулиани с представителями украинской власти. Темой этих разговоров были материалы следственных органов Украины о предполагаемой связи политической деятельности Байдена и работающей в Украине компании Burisma.

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