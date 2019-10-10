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Скабеевой отказали в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского

"Мы не хотим общаться с российскими пропагандистами".

Скабеевой отказали в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского
Ольга Скабеева
Фото: скриншот видео

Российская пропагандистка Ольга Скабеева пыталась аккредитоваться на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского, но получила отказ.

Об этом LB.ua рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Сказали, что она не сможет въехать сюда", - сказал Тимошенко.

"Мы не хотим общаться с российскими пропагандистами. Если есть журналисты, которые конструктивно общаемся, мы их, конечно, аккредитуем. С пропагандистами нет смысла общаться. Хотя они ловят президента, он им что-то отвечает, как было в ООН", - добавил он.

Напомним, что 25 сентября во время поездки в ООН Зеленский дал комментарий одному из российских телеканалов.

В апреле российские журналисты обманом попали на территорию турецкой гостиницы, где на выходных отдыхал тогда еще только избранный президентом Владимир Зеленский.

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