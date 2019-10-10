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Зеленский не признал вину "девочки" Мендель в конфликте с "неэтичным" журналистом

"Я господина Андрушко видел много раз. Мне кажется, он ведет себя не совсем корректно".

Зеленский не признал вину "девочки" Мендель в конфликте с "неэтичным" журналистом
Фото: facebook.com/Юлия Мендель

Президент Владимир Зеленский считает, что его пресс-секретарь Юлия Мендель не должна была толкаться с журналистом "Радио Свобода" Сергеем Андрушко. При этом он заявил, что понимает ее как человека.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в четверг.

"Я господина Андрушко видел много раз. Он журналист. Мне кажется, он ведет себя не совсем корректно. Во-первых, мужчина так не должен себя вести по отношению к женщинам. Я господину Андрушко внутренне прощал такое поведение в отношении меня. Он здоровый мужик, здоровый парень. Он нападает, прыгает..." - сказал Зеленский.

Президент утверждает, что Андрушко очень часто ведет себя "неэтично", но "наверняка в программе "Схемы" это не показывали"

По его мнению, Мендель была "эмоционально истощена" таким поведением журналиста.

"Любого человека можно довести до этой ситуации. Любого. Она не имела права как пресс-секретарь так реагировать, но она не смогла как человек по-другому реагировать на господина Андрушко", - сказал он.

Увольнять своего пресс-секретаря он не собирается.

"Мы все люди, мы ошибаемся... Девочку в этом вопросе будут защищать", - сказал Зеленский.

Напомним, что 5 сентября возле здания Высшего антикоррупционного суда в Киеве, когда Юлия Мендель оттолкнула журналиста программы "Схемы" и "Радио "Свобода" Сергея Андрушко.

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