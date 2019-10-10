Зеленский регулярно интересуется у правоохранителей относительно "посадок" коррупционеров

Президент Владимир Зеленский заявил, что регулярно собирает совещания с правоохранителями, чтобы узнать о результатах расследований относительно "посадок" коррупционеров. Об этом он заявил на пресс-марафоне, передает "УП".

Зеленский подчеркнул, что в вопросе "посадок" коррупционеров он связан законодательством, поскольку оно не позволяет президенту влиять на правоохранительные органы.

"Когда я пришел на второй день я думал, мы будем всех коррупционеров сажать. При этом когда первые наручники надели .. все сказали "ай яй яй ", президент не имеет права влиять на правоохранительные органы. Я: "ок" , а я могу собирать совещания и говорить с правоохранителями, их действия? Ага, так нельзя. а если ходит бандит по улице, мне звонят все и говорят: "этот человек убивает, лжет, была депутатом" .. я могу их спросить: где посадки людей. Ну можно, но очень осторожно. Так я должен подбирать слова. Не дай бог, это будет влияние", - рассказал президент.

Относительно, ареста бывшего народного депутата Сергея Пашинского, Зеленский предложил журналистам выйти на улицу и спросить у людей: "Пашинский - бандит или нет?". "Я даю вам 100%, сто человек спросите - сто человек скажут "да", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня в Киеве проходит многочасовой пресс-марафон с президентом Владимиром Зеленским на гастрономическом рынке Kyiv Food Market. Зеленский собирается беседовать с представителями СМИ в течение всего дня.