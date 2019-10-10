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Зеленский придрался к журналисту "НВ" из-за иностранного владельца этого издания

Президент решил, что украинские СМИ должны принадлежать украинцам.

Зеленский придрался к журналисту "НВ" из-за иностранного владельца этого издания
Фото: стоп-кадр трансляции

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции придрался к журналисту Ивану Верстюку из "НВ", потому что акционером этого издания является гражданин Чехии Томаш Фиала.

"Я давно хотел спросить: откуда деньги у вашей компании НВ? Западные? Фиала, он гражданин Украины? То есть украинские СМИ финансируются иностранными компаниями, я правильно понимаю? У вас бенефициар - господин Фиала, который является гражданином Чехии", - сказал Зеленский.

Журналист ответил, что весь бизнес Томаша Фиалы находится в Украине.

"Вы имеете в виду все те активы, которые компания Dragon Capital покупала после того, как господин Янукович сбежал. Я правильно понимаю?" - сказал Зеленский.

После этого он пустился в рассуждения по поводу того, что украинские средства массовой информации должны принадлежать гражданам Украины.

"Не думаете ли вы, что владельцами независимых СМИ должны быть или граждане Украины, - если это украинские СМИ, - или конечными бенефициарами юридических лиц должны быть граждане Украины. Могут быть иностранцы - приезжайте, сдавайте [иностранный] паспорт и тогда вы защищаете интересы Украины. Особенно в вопросе инормационной безопасности", - сказал Зеленский.

Dragon Capital - одна из крупнейших в Украине групп компаний, которые работают в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Компания основана в 2000 году в Киеве, а в последние годы активно скупает активы. В том числе: украинскую онлайн-платформу морских перевозок ShipNEXT, бизнес-центры "Прайм" и "Евразия" в Киеве, ТРК "Радио-Эра", ТЦ "Пирамида" в Киеве, долю в "Украинской бирже".

В 2018 году Dragon Capital купил бизнес-центр "Торонто" на улице Большой Васильковской в Киеве, офисные здания Horizon Park Business Center в Киеве, бизнес центр Eco Tower в Запорожье, ТРЦ Victoria Gardens во Львове, торговый центр Sky Park в Виннице, в 2019 году - логистический комплекс "Арктика" под Киевом, бывший офис банка "Киевская Русь" в историческом центре столицы, торговый центр Smart Plaza Obolon и ТРЦ "Аладдин" в Киеве

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