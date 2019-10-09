Суд отменил приговор осужденному на 3 года условно руководителю Автомайдана Кривого Рога

Антону Кравченко инкриминировали причинение легких телесных повреждений двум сотрудникам полиции во время столкновений в 2015-м.

Суд отменил приговор Дзержинского райсуда Кривого Рога, которым руководителя криворожского Автомайдана Антона Кравченко приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Соответствующее решение принял Днепровский апелляционный суд в среду, 9 октября, передает Радио Свобода.

По словам Антона Кравченко, приговор отменен, теперь дело вернут в суд первой инстанции на новое рассмотрение другим судьей.

Ранее Дзержинский районный суд Кривого Рога приговорил руководителя местного Автомайдана к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Активисту, в частности, инкриминировали причинение легких телесных повреждений двум сотрудникам полиции во время столкновений возле здания горсовета ночью 2 декабря 2015. Тогда в Кривом Роге продолжались акции протеста против признания результатов выборов мэра.

Активист с решением суда не согласился и подал апелляцию.

По словам Антона Кравченко, его как официального наблюдателя на выборах мэра неизвестные ему люди пытались не пропустить в здание горсовета, где должно было состояться заседание городской избирательной комиссии. Не показывая никаких удостоверений и не представившись, они выкручивали ему руки и оттягивали от двери.

На следующий день полиция открыла уголовное производство против самого Кравченко - по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и статье 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В декабре 2015 года в Кривом Роге продолжались акции протеста против признания результатов выборов мэра, согласно которым победил действующий мэр, выдвиженец "Оппозиционного блока" Юрий Вилкул. На выборах мэра за Юрия Вилкула проголосовало 50,21% избирателей, а за его соперника, выдвиженца "Объединение Самопомощь" Юрия Милобога - 49,79%. Разница между кандидатами составила 752 голоса. Позже ЦИК назначила перевыборы. На них победил Юрий Вилкул.