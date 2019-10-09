Суд перенес рассмотрение кассации по приговору осужденного за убийство Гонгадзе Пукача

Кассационный суд Верховного суда Украины перенес рассмотрение жалобы по приговору экс-генералу МВД Алексею Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Следующее заседание состоится 7 ноября в 15:00.

В прошлом месяце в Комитете защиты журналистов (CPJ) выразили опасения, что приговоренный к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе генерал-лейтенант Алексей Пукач может выйти на свободу.

16 сентября газета Kyiv Post опубликовала статью, в которой сообщалось, что Пукач может не только вскоре выйти на свободу, но и получить компенсацию от украинского государства.

9 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.

В 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по "закону Савченко". Теперь, если суд удовлетворит кассацию, Пукач может выйти на свободу.

Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, позже в лесу в Киевской области нашли его обезглавленный труп.