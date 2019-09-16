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Мирослава Гонгадзе намерена издать книгу о своем муже Георгии

Журналистка опубликовала отрывок произведения.

Журналистка "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе начала писать книгу о своем муже, журналисте Георгии Гонгадзе, убитом в сентябре 2000 года.

Об этом Гонгадзе написала на своей странице в Фейсбуке.

"Прошло 19 лет с тех пор, как я видела своего мужа в последний раз. В этом году в Фонде журналистики им. Немана в Гарвардском университете я наконец начала писать об этом. Я чувствую, что пришло время поделиться своей любовью с миром", - написала Гонгадзе.

Напомним, Гонгадзе похитили в ночь с 16 на 17 сентября 2000 года. В ноябре обезглавленное тело журналиста нашли в Таращанском лесу, в 70 километрах от Киева. Останки журналиста похоронили только весной 2016 года.

Исчезновение и убийство Георгия Гонгадзе вызвало широкий общественный резонанс, в Украине прошли широкомасштабные акции протеста "Украина без Кучмы", в ходе которых протестующие обвиняли тогдашнего президента и его ближайшее окружение в исчезновении журналиста и требовали отставки президента.

В 2009 году по обвинению в  убийстве был задержан экс-начальник МВД Алексей Пукач, в 2013 году суд приговорил его к пожизненному заключению. По делу об убийстве Гонгадзе также осуждены бывшие сотрудники МВД Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, они получили по 12 и 13 лет тюрьмы.

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