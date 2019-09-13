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В парижском музее Помпиду посетитель изрезал ножом картину современного художника

Мужчину направили на обследование в психиатрический институт.

В парижском музее Помпиду посетитель изрезал ножом картину современного художника
Даниэль Бюрен

Посетитель парижского музея современного искусства Центра Помпиду бросился с ножом на картину современного французского художника-концептуалиста Даниэля Бюрена и располосовал ее. Об этом сообщает французский ресурс Le Parisien.

Инцидент случился днем 12 августа. Мужчиной, который повредил полотно, оказался 54-летним бездомным. Согласно расследованию, человек изрезал картину, как только вошел в музей, при том, что к другим посетителям и сотрудникам музея он не причинял насилия. Сообщается, что мужчина действовал в считанные секунды. Слишком быстро, чтобы его обезвредили.

Сразу после происшествия мужчину задержали и поместили на обследование в психиатрический институт полицейского управления. Он не дал никакого объяснения своему поступку.

Сотрудники центра еще не подсчитали сумму нанесенного ущерба, однако издание сообщает, что цена может быть очень высокой.

Центр Помпиду - культурный центр, расположенный в четвертом округе Парижа. Главным образом, в нем представлено современное искусство.

Напомним, в начале сентября полиция Киева задержала троих человек, которые покрасили фонтан "Самсон" на Контрактовой площади в розовый цвет. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

После этого в соцсетях разгорелась дискуссия, многие утверждают, что это не справедливо, поскольку историческая копия оригинала этого фонтана храниться в НХМУ, а тот фонтан, который стоял на площади не является памятником архитектуры. Кроме того, активисты утверждают, что розовый цвет добавляет фонтану "концептуализма".

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