Vertuha Arts Festival на Куреневке: Фестиваль энтузиазма

В последний день лета все эти замечания о культурной жизни киевской молодежи появлялись у посетителей нового, довольно громкого музыкального фестиваля – Vertuha Arts Festival. Особенностью его было то, что фестиваль организовался без связки с локальным шоу-бизнесом, без привлечения спонсоров, только силой активистов, с завлечением оригинального состава артистов, выступающих без гонораров.

Но самое значительное изменение произошло, пожалуй, в возможности показать себя за рубежом своего террариума. Для многих групп с аннулированием виз, кажется, исчезли сомнения в своих силах. Ко всему, процент русскоязычных групп в Украине практически сошел на нет, молодые коллективы предпочитают английские и украинские тексты песен.

Отстранившись от тенденций сегодняшнего дня на 10-20 лет, можно точно сказать, что у музыкантов появилось больше возможностей реализации. И рок-н-ролл все еще не столько мертв, сколько пережил мутацию под влиянием гена электроники. В украинской культурной реальности очень круто изменилась ситуация с площадками. Если раньше рок-музыкантам нужно было дружить с менеджерами немногочисленных пивных баров, чтобы иметь доступ к регулярной сцене, то сейчас, кроме клубного разнообразия, должно радовать большое количество мультижанровых фестивалей и крупных вечеринок на берегу Днепра.

Фото: Вадим Куликов Палац Культури "Куренівка" Фото: Вадим Куликов Андрей Сухарев, Антон Пушкар (Love'N'Joy), Миша Бирченко (Lucas Bird), Лесик (Omodada Gee) Фото: Вадим Куликов Фото: Вадим Куликов Фото: Вадим Куликов Фото: Вадим Куликов Фото: Вадим Куликов Группа Kraken Landau Фото: Вадим Куликов На сцене Pree Tone Фото: Вадим Куликов Kraken Landau Фото: Вадим Куликов Фото: Вадим Куликов Фото: Вадим Куликов Экспозиция графики в полутьме зоны Dark Room Фото: Вадим Куликов Гараж-сейл фестиваля Фото: Вадим Куликов Kobza Original Фото: Вадим Куликов Фото: Вадим Куликов Французский мульти-инструменталист Tetouze Фото: Вадим Куликов

Так в реальность воплотилась скромная мечта киевской группы Love'n'Joy и ее верных друзей. Писатель Кафка уверял, что вы можете играть мечтами, но и они начинают играть вами. В этой игре, которая получила название Vertuha Arts Festival, выиграли многие.

Love'n'Joy придумывают и исполняют музыку уже около десяти лет, показывая пример локального гаражного рока – только по своей форме, репетируя и выступая в маленьких клубах, настойчиво добывая энергию из руды гитарной традиции. По содержанию Love'n'Joy относятся не к панку, а к той разновидности музыкантов, которые хранят ностальгию по свободе самовыражения конца 1960-х, психоделическому звуку, краутроку, но также влияние британских 1990-х и The Stone Roses. За последние два года группа находчиво поладила со множеством музыкальных промоутеров в Европе, посетила несколько десятков фестивалей большого масштаба и поменьше, превратившись в самобытного, узнаваемого бойца андеграундной культуры за пределами Украины.

C этим опытом нужно экспериментировать, так думал Андрей Сухарев (бас-гитарист Love'n'Joy), теперь с удовольствием появляющийся на различных вечеринках с чемоданом пластинок в качестве ди-джея. Его коллекция фанковых записей и страсть к вертушкам впоследствии проявилась в названии нового фестиваля. За день до события мы встретились с Андреем, ставшим идеологом фестиваля Vertuha, и поговорили о мотивации музыканта, который бросается в авантюрное предприятие по организации большого действа.

«Когда только родилась идея фестиваля — рассказывает Андрей Сухарев, – я вспомнил об организаторе наших концертов в Европе Робине Геллере. Он согласился нам помочь, принять участие в музыкальной конференции и отыграть ди-джей сет. У себя дома, в Дрездене он проводит Reverberation festival, который нам очень понравился фантастической, дружеской атмосферой. Местные власти выделяют небольшую сумму на проведение такого фестиваля, но конечно ребята тратят много своих денег. В нашем случае, когда от возникновение идеи до реализации прошло два месяца, на денежную помощь со стороны не приходилось рассчитывать.

Фото: Вадим Куликов Андрей Сухарев, Антон Пушкар (Love'N'Joy), Миша Бирченко (Lucas Bird), Лесик (Omodada Gee)

Мы переняли у Reverberation идею двух сцен, которые расположены друг напротив друга. Там они здорово насыщают пространство между сценами, демонстрируя театральные номера и арт-инсталляции, которые рождаются в реальном времени. Место для нашей попытки соединения музыкантов, художников, театралов и даже архитекторов мы нашли легко, им стал «Палац Культури «Куренiвка». Здесь работает некоторое количество художников, которые теперь нам помогают и советуют с монтажом и реализацией. Да и само помещение «Куренiвки» уже выглядит как арт-объект .

За две недели я разослал письма всем хорошим знакомым музыкантам страны и кое-кому за границей, с кем знакомился во время наших туров. Приехать на фестиваль согласились многие, например, неожиданным был приезд девушек из филармонии Кройцлингена, это город на северной границе Швейцарии».

Серьезную помощь в организации фестиваля оказала группа ребят, которые под именем Kontrabass Promo занимаются поиском андеграундных музыкантов и их концертами. То, что киевские художники с оптимизмом подхватят идею реализации всеобщего праздника, оказалось понятно еще до утверждения локации, когда популярный стрит-арт дуэт Sestry Feldman откликнулся на авантюрное начинание, заготовив эскиз мурала для фестиваля, и дополнительно разрисовал часть опор моста на Подоле. Комок связей, инициатив и коллабораций вокруг фестиваля Vertuha закручивался все круче. DIY-культура на местной почве дала всходы в виде списка из 40 групп и ди-джеев. Кроме живой обоймы артистов фестиваль готовил музыкальную конференцию (главным образом о путях завоевания Запада украинскими проектами). Могло показаться, что многие творчески заряженные единицы давно ждали такого события, в котором можно было бы выразить себя.

«Желающих оказалось слишком много — говорит Андрей Сухарев. – У нас в стране проходят большие коммерческие фестивали, но многим понравилась идея андеграундного события, которое делают люди фактически без денег, и делают "по максимуму". Таких примеров я давно не знаю, разве что в 90-х в Тернополе устраивали подобные акции. Вообще, украинская культурная реальность очень отличается от того, что мы сейчас видим в европейских турах. Культурный “sharing” (обмен) на таких маленьких фестивалях, где можно встретить артистов самых неожиданных жанров, вот, что для нас кажется самым удивительным. А убивает меня то, что молодой украинской группе нужно доказывать, что она сможет продать 60 билетов, например. Промоутеры сомневаются в молодых артистах, хотя no-name группа тем и интересна, что оригинальна и вы больше нигде не услышите такой музыки, которую исполняет она. В Европе проще, если твою музыку услышали и она понравилась, тебя приглашают выступать, и платят около четырех сотен долларов, даже если ты без имени. Потому, что кажется, что людям это нужно».

Фото: Вадим Куликов

Романтическая концепция встречи с киевским андеграундом началась утром 31 августа в залитом солнцем бетонном ангаре на Подоле, к ночи превратившись в тесное место для танцев с людьми, которые, казалось знают друг друга всю жизнь. Стилистика выступающих музыкантов в основном находилась на отрезке от серф-рока до мелодичного гранжа, не без умилительных исключений в виде диско и этно-экспериментов. Самым неожиданным, пожалуй, стало появление ВИА «Кобза», из казалось, бы далеких 1960-х. Украинская эстрада тех лет уважаема и сегодня, не только потому, что новое поколение ценит заслуги отцов, а также за свою попытку играть что-то близкое к фанковой музыке (практически запрещенной) в Советском Союзе. Под названием Kobza Original ансамбль бодро отыграл свои главные хиты, пускай даже под «минус», и это было настолько странным на фоне забористых молодых команд, насколько и трогательным.

Кто же показывал свой рык на сцене? Или рок. В наше время смешения стилей не так важно как это назвать, важно, чтобы с душой и вкусом. Группа Straytones демонстрировала привязанность к демонической стороне психоделической музыки, беспросветно и предельно густой. Киевский Pree Tone занимался укрощением гитарного нойза, весьма успешно, продолжая дело вроде бы забытого шугейза. Из Тернополя прибыл новый проект Omodada Gee (им занимается один из участников группы Tik Tu), с довольно романтичным настроением и такими невесомыми, неземными песнями, которые стоит переслушать в записи. Еще один романтик фестиваля – Lucas Bird, юный сонграйтер, который живет в образе ботаника, сумевшего зажечь своей энергией друзей, сколотивших вокруг него группу музыкальной поддержки. Ее барабанщик, кстати, играет также в бэнде «Адвокаты», сочиняющей ироничные опусы где-то между Padla Bear Outfit и «Кино». Речитатив с особым нервом и суровой электроникой выдал «Стасiк», альтер-эго Насти Шевченко, перемалывающей в песнях нынешние социальные конфликты. В новом проекте появился Дима Машкин из Stepan I Meduza; и всю эту радугу местных артистов хорошо было бы назвать рок-клубом. Так объединяются артисты и слушатели, которые открыты к экспериментам.

Фото: Вадим Куликов Kobza Original

Пожалуй, многим бы хотелось побывать на «Вудстоке», вдохнуть того воздуха свободы и психоделического рока, но выходит так, что при диком желании даже на Подоле реально воссоздать камерный и достаточно уютный «Вудсток». Это интересно еще потому, что в пространстве молодых украинских музыкантов, появилось множество тех, кто живет вне ожиданий отборочных конкурсов на «Евровидение» и прочие мероприятия сомнительных культурных ориентиров. Они работают опираясь только на свой талант и опыт, и возможно, мечты.