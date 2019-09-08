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В Вене пройдет фестиваль украинской электронной музыки и визуального искусства

На сцене в Музейном квартале выступят DZ’OB, ZAVOLOKA и ONUKA.

3 октября в Вене под открытым небом пройдет большой фестиваль электронной музыки и визуального искусства "Украинская ночь".

Как сообщают организаторы события, Украинский институт, фестиваль пройдет в Музейном квартале.

На сцене фестиваля выступят DZ’OB, ZAVOLOKA и ONUKA, а завершением фестиваля станет световое шоу – 3D-маппинг "Discover Ukraine: Bit by Bit", основанный на украинских мозаиках 1960-70х годов. 

"Украинская ночь" пройдет в рамках двухстороннего года культуры Украина-Австрия.

Фото: Украинский институт

"Это ключевой и самый масштабный проект года культуры Украина-Австрия, – говорит Владимир Шейко, генеральный директор Украинского института. – Все составляющие программы этого мини-фестиваля – попытка переосмыслить украинскую культурную традицию от этники до модернизма, представить ее австрийской публике в актуальном, привлекательном ключе, используя современные подходы и технологии". Концерт стартует с концерта группы DZ’OB, которая выступит в Австрии впервые. Продолжится программа выступлением экспериментального композитора Катерины Заволоки, которая уже несколько лет живет и работает с Австрии и Германии и давно занимается темой представления старинной украинской культуры через современное цифровое искусство.

Хедлайнер концерта – ONUKA. Ее последний альбом "MOZAЇKA" стал в том числе точкой отсчета для аудиовизуального шоу, которое покажут на фестивале.  "Discover Ukraine: Bit by Bit" – перформанс, в рамках которого 100 украинских мозаик из разных городов Украины оживут на фасаде Музея Леопольда под музыку Ptakh Jung

Среди мозаик, которые покажут публике –  мозаичные панно Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко, "Древо жизни" и "«Боривітер»" Аллы Горской, "Нічого кращого немає, як тая мати молодая" Степана Кириченко и Надежды Клейн и многие другие. 

"Этот проект – наш вклад в острую общественную дискуссию о художественном наследии советского периода в Украине, – рассказывает Шейко. – Каждая из этих мозаин – носитель и свидетель сложной истории украинского искусства: от работы Кириченко до произведений Аллы Горской. Будучи безусловно украинской, визуальная эстетика этих работ будет близкой и австрийскому зрителю, потому что в публичном пространстве Вены есть много похожих по стилю мозаик". 

Напомним, в двух польских и одном австрийском музее появились аудигиды на украинском языке.

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