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Украинские музеи и институции выступили в поддержку Александра Ройтбурда

В официальном заявлении самого ОХМ говорится, что увольнение Ройтбурда незаконно.

Украинские музеи и институции выступили в поддержку Александра Ройтбурда
Фото: Dovzhenko Centre\ФБ

Украинские музеи и культурные институции выступили в поддержку Александра Ройтбурда, которого досрочно уволили с поста директора Одесского художественного музея. Об этом институции заявляют на своих страницах в соцсетях.

В официальном заявлении самого ОХМ отмечается, что коллектив музея проконсультировался с юристами и пришел к выводу, что увольнение Ройтбурда является незаконным, поэтому он будет подавать иск в суд.

Общественная организация PEN Ukraine считает, что «в этой ситуации важно подчеркивать на разрыве между несовершенством действующего законодательства, которое оставляет процесс назначения в формате ручного управления и постоянного давления, и прозрачными, демократическими процедурами и европейскими практиками управления в культуре». Организация призвала депутатов одесского облсовета прекратить давить на Ройтбурда и восстановить его в должности.

Международная музейная ассоциация ICOM также заявила о своей позиции против увольнения Ройтбурда. По их словам, решение депутатов облсовета свидетельствует о предвзятости и политизированности отношений к деятельности руководителя ОХМ, а также будет иметь разрушительные последствия для успешной стратегии развития музея.

В ICOM также призвали не допустить увольнение Ройтбурда, а так же внести поправки в нормативные акты, чтобы устранить подобные ситуации в дальнейшем.

«С тех пор Александр Ройтбурд возглавил ОХМ, он за короткое время добился кардинальных изменений в его работе и превратил его в важный культурный центр, значение которого простирается далеко за пределы Одессы. Он продемонстрировал, что даже в сверхсложных условиях работы, при бешеном сопротивлении системы и нехватки финансирования, можно творить новую, актуальную, динамическую музейную институцию», - сказано в опубликованном на фейсбуке заявлении Украинского института.

Национальный художественный музей также выразил свое возмущение из-за сложившейся ситуации и поддержку в адрес Ройтбурда.

«Оживление и очеловечивание украинских музеев происходит медленно и болезненно, а благотворительные взносы от бизнеса и меценатов не могут покрыть всех потребностей музеев, которые накапливались годами. На этом фоне мы гордились успехами коллег из ОХМ, который под руководством Александр Ройтбурд превратился в яркую динамичную институцию с собственным лицом, интересным контентом, современным маркетингом», - говорится в сообщении НХМУ.

Довженко-Центр заявил, что за 1,5 года управления музеем, Ройтбурд достойно проявил себя как арт-менеджера и коммуникатора, сплотив вокруг идеи восстановления музея все реформистские силы Одессы. Благодаря чему Одесский музей вошел в пул самых важных культурных институций Украины.

«Аргументы, приведенные в решении, (одесского облсовета) являются абсурдными и надуманными, а ссылки в нем на нормы законов "О культуре" и "О музеях и музейном деле" являются циничной манипуляцией, что искажает дух законов и дискредитирует принцип общественного блага, заложенный в них», - заявляет Довженко-Центр.

Напомним, ранее свою поддержку в адрес Ройтбурда высказал и Новоназначенный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

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