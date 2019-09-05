Польша ждет от Украины нового подхода в решении вопросов исторического наследия

Запрет на польские поисково-эксгумационные работы в Украине с самого начала отягощал польско-украинские отношения.

Министерство иностранных дел Польши считает, что приход нового украинского правительства может означать и новый подход к вопросам исторического наследия и двусторонних украинско-польских отношений. Об этом сказал замглавы МИД Польши по восточным вопросам Марцин Пшидач в комментарии «Укринформу».

"Новая власть всегда означает потенциал новой открытости. В Украине сейчас полностью новые политики, и это естественным образом дает шанс на новый подход во многих вопросах, в том числе и в сложных исторических вопросах, которые за последние пять лет значительно влияли или обременяли польско-украинские отношения", - отметил Пшидач.

Заместитель главы польского МИДа выразил сожаление о том, что "предыдущая власть, несмотря на публичные заявления о снятии моратория на эксгумацию останков поляков на территории Украины, ставших жертвами разных преступлений и конфликтов, не сделала ничего для решения этого вопроса, и это влияло на доверие к ней".

Политик также подчеркнул, что запрет на поисково-эксгумационные работы в Украине со стороны Польши сильно отягощал польско-украинские отношения с самого начала."Вопрос согласия на поиск останков своих родственников не должен быть предметом политической дискуссии, поскольку это выражает наш моральный долг", - добавил он.

Напомним, 31 августа президент Владимир Зеленский объявил о готовности снять мораторий на поисковые и эксгумационные работы польских историков в Украине и предложил построить на границе с Польшей мемориал примирения.

В 2017 году Институт национальной памяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше, в том числе демонтажем украинского памятника в с.Грушовичи под Пшемыслем.

В декабре 2017 года президент Петр Порошенко проводил переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой по этому поводу. На ней была достигнута договоренность о необходимости снять мораторий на эксгумацию поляков, но этого так и не было сделано.